Revelan los rostros de los capturados por el crimen de las hermanas en Malambo

Foto del caso Sheridan y Keyla en Malambo: revelan rostros de señalados y avanza proceso judicial.

La investigación por el crimen de las hermanas Sheridan Sofía Hernández Noriega y Keyla Nicol Hernández Noriega continúa avanzando en el Atlántico luego de que las autoridades revelaran los rostros de los principales señalados en el caso ocurrido en Malambo, uno de los hechos que más ha conmocionado a la región en las últimas semanas.

En desarrollo del proceso judicial, el Juzgado 19 Penal Municipal con funciones de control de garantías, a cargo del juez Crisanto Rhenals Correa, legalizó la captura de Juan David Taboada Oliveras, un joven de 19 años que estaría presuntamente vinculado al secuestro extorsivo de las dos adolescentes, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una zona enmontada del municipio de Malambo el pasado 28 de febrero.

La audiencia pública, en la que se revisaron los primeros elementos del proceso, fue suspendida y la formulación de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento quedaron programadas para el viernes 6 de marzo, fecha en la que la Fiscalía General de la Nación presentará formalmente los delitos que le atribuye al capturado.

De acuerdo con las autoridades, Juan David Taboada Oliveras sería novio de una de las menores de edad, circunstancia que lo ubica dentro de las principales líneas de investigación del caso. El joven fue presentado ante la justicia con heridas visibles en el rostro, producto de un accidente de motocicleta ocurrido días antes de su captura.

El contexto del crimen que conmocionó al Atlántico

El caso se remonta al 17 de febrero, Martes de Carnaval, cuando las adolescentes Sheridan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol, de 17, salieron de su vivienda con la intención de encontrarse con sus supuestos novios y participar en actividades propias del cierre de las festividades.

Lo que parecía ser una salida normal entre jóvenes terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy es investigada como secuestro extorsivo y posible doble homicidio agravado.

Según las primeras indagaciones, las jóvenes habrían sido convencidas de trasladarse hacia el municipio de Malambo, donde supuestamente compartirían en un ambiente de fiesta.

Allí se habrían encontrado con Juan David Taboada Oliveras y con otro adolescente conocido con el alias de “El menor”, quien actualmente también figura como uno de los principales sospechosos dentro del proceso investigativo.

De acuerdo con las autoridades, en ese encuentro también habrían participado otro hombre y dos mujeres más, quienes aún son objeto de investigación por su posible participación en los hechos.

La hipótesis que manejan la Policía y la Fiscalía

El general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que una de las hipótesis que se analiza apunta a una posible confrontación entre estructuras criminales, específicamente entre las bandas conocidas como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

Según la reconstrucción preliminar de los hechos, mientras el grupo compartía, una de las víctimas habría dejado su celular sobre una silla, momento que habría sido aprovechado por una de las mujeres presentes para revisar el dispositivo.

En ese momento, de acuerdo con la versión investigativa, se habrían encontrado mensajes que generaron sospechas entre los presentes.

Las autoridades señalan que el adolescente conocido como “El menor” habría interpretado esos mensajes como una supuesta intención de entregarlo a una banda rival, lo que habría generado una confrontación con su pareja sentimental.

El director seccional de la Fiscalía en el Atlántico, Daniel Gómez Acuña, explicó que esta interpretación habría desencadenado una reacción violenta.

“Al parecer uno de los sujetos identificó una serie de mensajes de una de las niñas hacia personas integrantes de una estructura criminal, lo que interpretó como un intento de ubicarlo para entregarlo a ese grupo”, explicó el funcionario.

Según la hipótesis investigativa, una de las adolescentes habría sido asesinada inicialmente, mientras que posteriormente se realizaron llamadas a la familia para exigir dinero, simulando un secuestro.

Sin embargo, la segunda joven también habría sido asesinada posteriormente.

La denuncia por desaparición y el inicio de la investigación

La desaparición de las dos hermanas fue reportada el 19 de febrero, cuando familiares acudieron a las autoridades para alertar que las jóvenes no habían regresado a casa.

La denuncia fue recibida por el Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, unidad especializada en secuestro y extorsión.

Durante las primeras diligencias investigativas, los agentes lograron identificar el número telefónico desde el cual se estaban realizando llamadas a la familia, en las que se exigía dinero a cambio de la supuesta liberación de las menores.

Ese número fue sometido a interceptación y georreferenciación, utilizando equipos tecnológicos entregados por la Alcaldía de Barranquilla al grupo Gaula.

La pista que condujo a una clínica en Barranquilla

La investigación tomó un giro clave cuando los investigadores detectaron que el teléfono fue encendido nuevamente.

En ese momento, los sistemas de rastreo indicaron que el dispositivo se encontraba en la Clínica Altos de San Vicente, ubicada en el norte de Barranquilla.

Las autoridades se desplazaron inmediatamente al centro asistencial, donde encontraron a “El menor” y a Juan David Taboada Oliveras, quienes habían ingresado luego de sufrir un accidente de tránsito en motocicleta el 26 de febrero.

Uno de los agentes del Gaula reconoció de inmediato al adolescente conocido como “El menor”, ya que lo había capturado anteriormente en un proceso relacionado con homicidio.

Las autoridades también indicaron que este joven se habría fugado del centro de reclusión juvenil El Oasis y que, según sus propias declaraciones, habría tenido vínculos con una disidencia de las FARC, información que actualmente se encuentra en verificación.

El hallazgo de los cuerpos en Malambo

Durante las verificaciones preliminares realizadas en la clínica, uno de los sospechosos entregó información voluntaria sobre la posible ubicación de una de las víctimas.

Con esos datos, la Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), desplegó un operativo en el municipio de Malambo.

En una zona enmontada se realizó una diligencia de búsqueda y exhumación, que permitió el hallazgo de dos cuerpos sin vida de sexo femenino.

El descubrimiento se produjo el sábado 28 de febrero, confirmando los peores temores de la familia.

Lo que encontraron en el celular de “El menor”

Durante el proceso investigativo, las autoridades también lograron acceder al teléfono celular del adolescente conocido como “El menor”.

De acuerdo con información preliminar, en el dispositivo habrían sido encontrados videos que podrían estar relacionados con los homicidios, material que actualmente está siendo analizado por los investigadores.

El joven continúa hospitalizado por las heridas del accidente, por lo que aún no ha sido formalmente aprehendido, aunque se prevé que sea vinculado judicialmente al proceso.

Captura por secuestro extorsivo

Por ahora, Juan David Taboada Oliveras fue capturado formalmente en la noche del 3 de marzo, cuando recibió el alta médica en la clínica donde permanecía internado.

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que el joven está siendo judicializado inicialmente por el delito de secuestro extorsivo.

El delito de homicidio agravado aún no ha sido imputado porque la Fiscalía espera los resultados de las pruebas de ADN, que permitirán confirmar oficialmente que los cuerpos hallados corresponden a las dos adolescentes.

No obstante, la familia de las víctimas asegura haber reconocido uno de los cuerpos, debido a un tatuaje que tenía una de las jóvenes.

Medicina Legal y las pruebas de ADN

Los familiares permanecen actualmente en las instalaciones de Medicina Legal, a la espera de los resultados oficiales de identificación genética.

Uno de los cuerpos presentaría mayor estado de descomposición, lo que ha obligado a los expertos a realizar pruebas científicas para confirmar plenamente la identidad.

Una vez se conozcan los resultados, la Fiscalía podría ampliar los cargos e incluir homicidio agravado dentro del proceso penal.

Ofrecen recompensa por más responsables

Mientras avanza la investigación, las autoridades también buscan identificar a otras personas que habrían participado en el crimen.

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, Yesid Turbay, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información que permita capturar a otros implicados.

“Hasta 20 millones de pesos de recompensa para quienes suministren información que facilite la captura de otras personas que habrían participado en este caso donde lamentablemente perdieron la vida dos menores de edad”, indicó el funcionario.

Un caso que sacude a la región

El crimen de las hermanas en Malambo ha generado profunda indignación en el Atlántico y ha reavivado el debate sobre la violencia que afecta a adolescentes y la influencia de estructuras criminales en el área metropolitana de Barranquilla.

Las autoridades continúan adelantando operativos y análisis de pruebas para establecer responsabilidades y esclarecer completamente los hechos, mientras la familia de las víctimas espera justicia por uno de los casos más impactantes ocurridos recientemente en la región Caribe.