“Intereses oscuros”: José Félix Lafaurie rompe con el Centro Democrático y se suma al partido que apoya a De la Espriella

José Félix Lafaurie Rivera oficializó este martes su renuncia irrevocable al partido Centro Democrático (CD), partido con el que estaba desde el 2014, siendo reconocido como uno de los fundadores de este partido político. A través de una carta contundente dirigida a Gabriel Vallejo Chujfi, director nacional del CD, el dirigente dio un paso al costado luego de meses de tensiones internas derivadas del proceso de selección de la candidatura presidencial.

Su salida marca una fractura en el partido de derecha de cara a la contienda electoral, y su destino inmediato será la militancia activa en Salvación Nacional, la colectividad que acaba de otorgar su aval presidencial al abogado Abelardo de la Espriella.

El detonante de la ruptura, expuesto tanto en el documento formal como en un pronunciamiento en video, fue el hermetismo directivo y la falta de “espacios reales” de concertación. Lafaurie denunció que sus múltiples derechos de petición y solicitudes formales para aclarar las reglas de la candidatura oficial fueron ignorados sistemáticamente por la cúpula.

“Intereses oscuros” y el choque por la falta de respuestas

La carta de renuncia, de dos páginas, lanza críticas directas a la estructura de la organización que él mismo ayudó a fundar. El exintegrante de la Dirección Nacional aseguró que las dinámicas recientes del partido contradicen sus bases. “Hoy, como entonces, persisten intereses oscuros, ahora al interior del partido, que van en contravía de los principios fundacionales”, sentenció vía X.

El malestar venía gestándose desde enero. Según relata Lafaurie, una comunicación privada en la que expresaba su inconformidad fue “bien filtrada” y utilizada por la dirección para presuntamente intentar precipitar su salida, presentando el hecho ante la opinión pública como un retiro voluntario que no había ocurrido. “No existe una sola actuación mía que haya vulnerado los estatutos... ante requerimientos legítimos y respetuosos, la única respuesta fue dar por presentada una renuncia inexistente”, reclamó Lafaurie.

Asimismo, cuestionó abiertamente la creación de divisiones internas y calificó como inaceptable la existencia de “castas” que reciben atención privilegiada, mientras que militantes de base y fundadores enfrentan tratos sin “la mínima cortesía”. A pesar de la dureza de sus declaraciones contra la estructura interna, Lafaurie fue enfático en desvincular de la polémica a la senadora Paloma Valencia, actual candidata oficial, aclarando que no pretende torpedear su campaña ni tiene desacuerdos personales con ella. Renunció, apuntó, por “un imperativo ético y de dignidad personal”.

El regreso al legado de Álvaro Gómez Hurtado

Con su salida del uribismo consumada, Lafaurie confirmó su aterrizaje en Salvación Nacional, movimiento liderado actualmente por Enrique Gómez Martínez. Para el dirigente, este paso no representa un terreno desconocido, sino una reconexión ideológica. “Regreso al lugar del que nunca me aparté en lo esencial: el legado de Álvaro Gómez Hurtado en Salvación Nacional”, afirmó en su renuncia oficial, recordando que también fue miembro fundador de dicha facción en el pasado.

José Félix Lafaurie busca proyecta su actividad política enfocada en la oposición al actual Ejecutivo. En su declaración pública, puntualizó que su objetivo junto a Gómez Martínez será dar la batalla en las urnas frente a lo que califica como una supuesta amenaza para el país. Su meta es evitar que el actual gobierno de izquierda “pueda perpetuarse para restringir libertades y anular las instituciones democráticas en Colombia”.