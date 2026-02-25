¿Álvaro Uribe vicepresidente? La sorpresiva propuesta de Paloma Valencia que agita la política a pocos días de la consulta

Paloma Valencia propuso que Álvaro Uribe sea su fórmula vicepresidencial, en un movimiento que busca unir al Centro Democrático antes de las consultas.

A menos de dos semanas de las elecciones que definirán a los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas, la senadora Paloma Valencia agitó el tablero electoral. La precandidata del Centro Democrático propuso este 25 de febrero que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea su fórmula vicepresidencial en la carrera hacia la Casa de Nariño, enfocando su estrategia de cierre de campaña directamente en la figura del líder natural de la derecha.

La declaración surgió luego de varios días de intensos recorridos por diversas regiones del país, en los que Valencia estuvo acompañada por el exmandatario para promover su aspiración. En un video publicado a través de su cuenta oficial de X, la congresista le respondió a la constante inquietud de sus electores sobre quién la acompañaría en el tarjetón.

“Todo el mundo me anda preguntando quién va a ser mi vicepresidente. Yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas”, precisó Valencia, reconociendo con prudencia que el paso obligatorio es asegurar primero la victoria en la Gran Consulta por Colombia. Acto seguido, lanzó la afirmación que encendió la agenda informativa nacional: "Hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él“.

¿Estrategia de contención para unir al uribismo?

El movimiento político de la precandidata no ocurrió de la nada, en este momento, el Centro Democrático atraviesa una coyuntura compleja luego de una serie de grietas internas, materializada en la reciente salida de figuras clave. Por esto la iniciativa de ubicar el nombre de Uribe en la tarjetón vicepresidencial funciona como un mecanismo de cohesión para retener a las bases más puras del partido.

Apenas 24 horas antes del anuncio de Valencia, José Félix Lafaurie renunció oficialmente a la colectividad. El exdirigente gremial dio un paso al costado para sumarse al movimiento Salvación Nacional y respaldar la aspiración presidencial de Abelardo De La Espriella, evidenciando una fractura que también involucra al sector de la senadora María Fernanda Cabal. Ante este escenario de fuga de apoyos, la propuesta de Valencia busca unificar al electorado conservador, blindando los votos mediante la lealtad directa hacia el exjefe de Estado.

¿Por qué el expresidente es su opción número uno?

Según detalló la misma legisladora, la idea se consolidó tras las recientes giras de trabajo que ha adelantado por el país junto al líder natural de su colectividad.

“Lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él”, afirmó de manera categórica en la grabación.

Poner sobre la mesa el nombre de un exmandatario para el segundo cargo más importante del Ejecutivo representa un movimiento inusual en la dinámica electoral reciente de Colombia. La publicación, que la propia congresista acompañó con la pregunta “¿Ustedes qué opinan?”, trasladó el debate directamente a las bases ciudadanas, midiendo el pulso de los electores frente a una eventual fórmula Valencia-Uribe.

Hasta el momento, el expresidente Álvaro Uribe no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la posible propuesta, mientras distintos sectores analizan el impacto de este llamado público en la configuración de las futuras alianzas políticas.