MOE advierte que Barranquilla está en “riesgo extremo de violencia” a días de las elecciones

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que Barranquilla fue identificada en “riesgo extremo de violencia” a pocos días de las elecciones de Congreso y Presidencia, encendiendo las alertas sobre las garantías democráticas en la capital del Atlántico.

La advertencia fue entregada durante la presentación del mapa de riesgo electoral en el departamento. Según explicó Jessyka Manotas, gerente de Proyectos de la MOE, el nivel de alerta obedece a la “confluencia de distintos grupos armados ilegales y grupos delincuenciales, así como al incremento del fenómeno de la extorsión, que puede tener un impacto significativo en el proceso electoral”.

La organización señaló que en el Distrito no solo existen factores asociados a posible fraude electoral, como altos niveles de participación o inscripción atípica de cédulas, sino también situaciones relacionadas con violencia electoral. Tradicionalmente, indicó Manotas, se han identificado preocupaciones en puestos de votación ubicados en sectores del sur, suroccidente y suroriente de la ciudad, así como en zonas del norte-centro histórico, donde se concentra un número inusual de ciudadanos que trasladan su puesto de votación.

Elecciones bajo alerta en Barranquilla: MOE advierte riesgo extremo por violencia y extorsión

La delegada enfatizó que actualmente se registra un incremento en acciones de intimidación, especialmente vinculadas a la extorsión contra comerciantes y ciudadanos, lo que podría incidir en el ambiente previo a los comicios.

Este panorama coincide con el reciente pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes en todo el departamento para garantizar elecciones libres y seguras. Según la entidad, todos los municipios del Atlántico presentan algún nivel de riesgo por factores de violencia.

La Defensoría hizo un llamado especial sobre Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo y Polonuevo, donde se reporta presencia de estructuras criminales y dinámicas asociadas al conflicto, además de fenómenos como la delincuencia organizada y la extorsión.

De acuerdo con la MOE, el 61 % del Atlántico se encuentra en algún nivel de riesgo electoral. Sin embargo, Barranquilla es la única ciudad clasificada en riesgo extremo por violencia, mientras que municipios como Soledad y Repelón aparecen en riesgo medio.

En la región operan estructuras como ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y el ‘Clan del Golfo’, cuya presencia genera preocupación por su posible incidencia en el entorno electoral.

Ante este escenario, la Misión de Observación Electoral recomendó fortalecer la articulación institucional a través de las comisiones de seguimiento electoral, espacios en los que participan partidos políticos, autoridades locales, la Fuerza Pública y organismos de control. Según Manotas, estos escenarios permiten exponer alertas, evaluar riesgos y adoptar medidas preventivas oportunas antes de la jornada electoral prevista para la próxima semana.

La advertencia deja sobre la mesa el desafío de garantizar condiciones de seguridad y transparencia en un proceso clave para la democracia colombiana.