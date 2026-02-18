Estas son las zonas de Bogotá con más riesgos electorales, según la MOE

La Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE) publicó en las últimas horas el Mapa de Riesgo Electoral de 2026 realizado por su Regional Bogotá. El documento muestra una radiografía preocupante sobre el proceso democrático que se adelantará en la capital.

De acuerdo con las cifras de la MOE, cerca de la tercera parte (el 34 %) de los puestos de votación tienen algún nivel de riesgo de cara a las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo.

“El riesgo, sin embargo, no está distribuido de manera homogénea. Bogotá es una ciudad donde la mayoría de las personas habilitadas para votar no lo hace. En las elecciones legislativas de 2022, solo el 44 % del censo participó en la elección de Cámara de Representantes (2.819.975 votantes) y el 45,95 % en la elección de Senado (2.742.293 votantes)”, sostuvo la MOE en su pronunciamiento.

En otras palabras, indicó la organización, más de la mitad de las personas habilitadas para votar en Bogotá se abstuvieron de hacerlo.

“Las mayores alertas se concentran en el sur, suroccidente y algunos sectores del centro de la ciudad. Sumapaz presenta una situación extrema: el 100 % de sus puestos de votación está en riesgo. Le siguen Ciudad Bolívar y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puestos presentan atipicidades. También superan el 50 % Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero”, señaló la coordinación de la MOE en Bogotá.

Así mismo, indicaron que en esas localidades se está presentando una tendencia preocupante: hay una baja y atípica participación electoral, una cantidad elevada de votos nulos y señales que no se limitan a una irregularidad aislada.

MOE puso en evidencia las consecuencias de la violencia política

En la radiografía que hizo la MOE evidenció una serie de hechos de violencia política que han elevado el riesgo al que se enfrentan los electores, los candidatos y las candidatas en las próximas elecciones. Además, mencionaron el magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.

“El asesinato de Miguel Uribe, candidato a la Presidencia de la República, constituye un hecho de enorme gravedad que pone en evidencia la fragilidad de las garantías para quienes hacen política, incluso en la capital del país”, concluyó la MOE en su boletín de prensa.

En ese sentido, advirtieron que la Fuerza Pública debe encargarse de la seguridad electoral de forma focalizada para proteger a candidatos y votantes. Esto, sobre todo, en los territorios que registran más riesgos.