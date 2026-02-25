Ladrones lloraron y quedaron libres después de arrastrar en violento robo a turista en Cartagena

La decisión judicial que dejó en libertad a los presuntos responsables de un violento robo a turista en Cartagena ha generado una ola de indignación en redes sociales y entre autoridades locales. Las imágenes de los señalados, llorando y pidiendo perdón ante las autoridades, contrastan con el video que muestra el momento en que la víctima fue golpeada y arrastrada en plena vía pública.

>>>Le puede interesar<<<: Nuevo frente frío amenaza con llegar a Colombia y afectar con inundaciones al país

El caso ocurrió en la subida al Cerro de La Popa, en la vía que conecta el sector de Loma Fresca con el Convento de La Popa, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de la ciudad. El hecho, registrado el domingo 22 de febrero, quedó grabado en un video captado por un ciudadano desde el interior de un vehículo.

El video que estremeció a Cartagena: Indignación, capturan a alias ‘Tirito’ y ‘Douglas’ por robo a turista y luego los dejan en libertad

En las imágenes se observa cómo uno de los agresores intercepta a la turista extranjera y, tras un forcejeo, la golpea y la arrastra varios metros por el pavimento. La mujer se resistía a entregar su bolso, donde llevaba sus pertenencias.

El ataque ocurrió a plena luz del día y, aunque había testigos en el lugar, nadie intervino para auxiliarla. Según se aprecia en el video viral, el delincuente habría utilizado un objeto similar a un punzón o destornillador para intimidar a la víctima.

Tras el asalto, el agresor huyó como parrillero en una motocicleta negra tipo Bóxer, de placa XZT-06H, junto a su cómplice. La escena generó rechazo inmediato y encendió las alarmas sobre la seguridad en Cartagena, especialmente en zonas frecuentadas por turistas.

Captura de alias ‘Tirito’ y ‘Douglas’

Horas después del hecho, la Alcaldía Mayor de Cartagena, en coordinación con la Secretaría del Interior, Distriseguridad y la Policía Metropolitana de Cartagena, confirmó la captura de los presuntos implicados, conocidos con los alias de ‘Tirito’ y ‘Douglas’.

El alcalde Dumek Turbay Paz celebró inicialmente la detención a través de sus redes sociales. “Dije que HOY caían y cayeron”, escribió, destacando el trabajo articulado con la Policía y reiterando que serían puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Las autoridades informaron que la activación inmediata de los protocolos de búsqueda permitió ubicar a los sospechosos en corto tiempo. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado pocas horas después.

¿Por qué quedaron libres?

Este miércoles se conoció oficialmente que los dos señalados recuperaron la libertad, situación que desató nuevas críticas.

Según información conocida por medios locales, uno de los implicados es menor de edad, de 17 años, y no fue señalado formalmente como responsable directo del hurto, lo que limitó las acciones judiciales en su contra.

En cuanto al segundo individuo, se estableció que su abogado lo entregó voluntariamente a las autoridades en el sector de Ciudad Bicentenario. Fue conducido ante la Fiscalía General de la Nación, pero como no existía una denuncia formal en su contra al momento de la diligencia, no se pudo legalizar su captura ni iniciar un proceso judicial inmediato.

La ausencia de una denuncia formal fue determinante para que no prosperara la judicialización, pese a la existencia del video que circuló ampliamente en redes sociales.

Reacción del alcalde Dumek Turbay

Tras conocerse la libertad de los presuntos agresores, el alcalde Dumek Turbay Paz insistió en la necesidad de una reforma a la justicia en Colombia. En declaraciones públicas y en un encuentro nacional de alcaldes, señaló que la captura de delincuentes no es suficiente si no existen mecanismos legales eficaces que eviten su pronta liberación.

“De nada sirve capturar bandidos todos los días si en 24 horas ya están nuevamente en la calle”, expresó el mandatario, quien pidió avanzar hacia una política de “impunidad cero”.

Turbay también reiteró que su administración continuará fortaleciendo la presencia institucional en zonas estratégicas y turísticas, incluyendo los accesos al Cerro de La Popa, con el fin de prevenir nuevos hechos delictivos que afecten la imagen de la ciudad.

Debate sobre la seguridad en Cartagena

El caso volvió a poner en discusión la seguridad en Cartagena, especialmente en áreas de alto flujo turístico. El ataque a la visitante extranjera no solo impactó a la ciudadanía local, sino que generó preocupación en el sector hotelero y comercial, que depende en gran medida del turismo.

La agresión ocurrió en un punto que conecta barrios tradicionales con uno de los principales atractivos históricos y religiosos de la ciudad. El Convento de La Popa es visitado diariamente por turistas nacionales y extranjeros, lo que aumenta la sensibilidad frente a este tipo de hechos.

Además, el episodio se suma a otras denuncias recientes sobre hurtos y ataques en distintos sectores urbanos, lo que ha llevado a líderes políticos y sociales a exigir medidas más contundentes.

>>>Le puede interesar<<<<: Difunden imágenes previas a la muerte de Cecilia Quintero, usuaria de Nueva EPS cuando reclamaba medicamentos en dispensario en Cúcuta

El papel de la Fiscalía y el proceso judicial

La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de formular imputaciones y presentar cargos ante un juez. En este caso, la falta de denuncia formal en uno de los procesos fue determinante para que no se pudiera avanzar en la judicialización inmediata.

Expertos en derecho penal señalan que, aunque el video constituye un elemento probatorio relevante, la formalización de la denuncia por parte de la víctima es un paso clave en delitos como el hurto. Sin este requisito, el margen de acción de las autoridades puede verse limitado.

En el caso del menor de edad, el proceso estaría sujeto al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que contempla medidas diferenciadas frente a los adultos.

Indignación ciudadana y presión social

Las imágenes de los presuntos agresores llorando ante las cámaras, aparentemente arrepentidos, contrastaron con la crudeza del ataque que sufrió la turista. Para muchos ciudadanos, la liberación de los señalados envía un mensaje de debilidad institucional frente al delito.

En redes sociales, usuarios cuestionaron la eficacia del sistema judicial y exigieron respuestas claras sobre los procedimientos aplicados. La expresión “capturan y sueltan” volvió a circular como crítica recurrente frente a casos de alto impacto mediático.

Mientras tanto, la víctima extranjera se recupera del episodio que vivió en la capital de Bolívar. No se han conocido detalles oficiales sobre su estado actual ni sobre si interpondrá formalmente la denuncia que permita reabrir el caso.

Un caso que reabre la discusión nacional

La liberación de los presuntos responsables del robo a turista en Cartagena reaviva el debate sobre la necesidad de ajustes normativos en el sistema penal colombiano. La discusión incluye desde el fortalecimiento de la recolección de pruebas hasta la agilización de audiencias y la revisión de medidas de aseguramiento.

(Para leer): Campesino vio morir a su caballo ahogado en las inundaciones por fuertes lluvias en Colombia

Por ahora, la administración distrital insiste en que continuará trabajando de la mano con la Policía Metropolitana de Cartagena y otras entidades para reforzar la vigilancia en puntos críticos.

El caso de los ladrones que lloraron y quedaron libres se convierte así en un nuevo episodio que alimenta la discusión sobre justicia, seguridad y garantías para residentes y visitantes en una de las ciudades más turísticas del país.