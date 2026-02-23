En video: arrastraron en violento atraco a turista extranjera en Cartagena por robarle el celular

Foto violento atraco a turista en el Cerro de La Popa en Cartagena quedó grabado en video.

Un violento atraco ocurrido al mediodía de este domingo 22 de febrero en la nueva vía de acceso al Cerro de La Popa, en Cartagena, volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en la ciudad. El hecho quedó registrado en un fuerte video que comenzó a circular masivamente en redes sociales y que muestra el momento exacto en el que una turista extranjera es atacada por dos delincuentes a plena luz del día.

>>>Le puede interesar<<<: Nuevo frente frío amenaza con llegar a Colombia y afectar con inundaciones al país

En las imágenes, grabadas con un celular por el ocupante de un vehículo que transitaba por la zona, se observa cómo uno de los sujetos intercepta a la mujer y, tras un forcejeo, la golpea y la arrastra varios metros sobre el pavimento caliente ante su negativa de entregar el bolso donde llevaba sus pertenencias. La escena ocurre frente a testigos que, pese a presenciar el asalto, no intervienen.

El delincuente, que vestía camisilla blanca y bermuda, habría utilizado un objeto similar a un punzón o destornillador para intimidar a la víctima. Tras varios minutos de agresión y forcejeo, logró arrebatarle el bolso y huyó como parrillero en una motocicleta negra tipo Bóxer, de placa XZT-06H, conducida por su cómplice, quien llevaba gorra roja y bermuda de jean.

Según informó el diario El Universal de Cartagena, fuentes oficiales señalaron que los presuntos responsables serían conocidos con los alias de ‘Douglas’ y ‘el Tirito’, quienes ya son buscados por la Policía Metropolitana de Cartagena en las faldas de La Popa y barrios aledaños.

Hasta el momento, ni la Alcaldía de Cartagena ni la Policía han emitido un pronunciamiento oficial sobre este nuevo hecho de inseguridad, que ocurre justamente después de que las autoridades anunciaran el fortalecimiento de esta ruta turística con una segunda vía de acceso al Convento de La Popa, uno de los principales íconos religiosos y turísticos de la ciudad.

Seguridad en Cartagena: cifras que preocupan

El caso revive el debate sobre la seguridad en Cartagena, una ciudad que, aunque registra una leve reducción en las cifras oficiales de homicidios, continúa enfrentando una compleja problemática estructural ligada al sicariato, el microtráfico y el narcotráfico.

De acuerdo con datos de Medicina Legal, analizados por el programa Cartagena Cómo Vamos y citados por el diario El Tiempo, durante lo corrido de 2025 se reporta una disminución del 3% en la tasa de homicidios frente al mismo periodo de 2024. Sin embargo, expertos advierten que esta leve reducción no refleja necesariamente una mejora estructural en las condiciones de seguridad.

Detrás de las estadísticas se mantiene una constante preocupante: la violencia por encargo o sicariato sigue representando el 35% del total de crímenes letales en la ciudad. Aunque los casos explícitamente clasificados bajo esta modalidad disminuyeron un 6% (de 101 a 95), la proporción dentro del total sigue siendo alta.

Solo en octubre se registraron 24 homicidios, de los cuales 17 fueron bajo modalidad de sicariato, tres en riñas, dos en atracos y dos en circunstancias aún por establecer, según reportes de prensa local.

La guerra territorial detrás de la violencia

El fenómeno del sicariato en Cartagena no responde a hechos aislados. Analistas coinciden en que se trata de la manifestación más visible de una guerra territorial entre bandas criminales por el control del microtráfico —conocido popularmente como la “guerra por la tiza”— y las rutas del narcotráfico internacional.

Cartagena es considerada un corredor estratégico para la salida de estupefacientes hacia Centroamérica y el Caribe, lo que la convierte en un punto clave para estructuras del crimen organizado como el Clan del Golfo, la banda conocida como ‘La Heroica’ y otras facciones locales.

La disputa tiene dos frentes claros. El primero es el control de las ‘ollas’ o puntos de venta de droga en barrios vulnerables. Allí, el sicariato se utiliza como mecanismo de ajuste de cuentas, cobro de deudas o eliminación de rivales. El segundo frente, menos visible pero más lucrativo, es el aseguramiento de las rutas marítimas y terrestres para el tráfico internacional de drogas.

En este escenario, muchos de los sicarios son jóvenes reclutados en los mismos barrios afectados por la violencia, convirtiéndose en piezas desechables dentro de estructuras criminales más amplias.

Impunidad y víctimas jóvenes

Uno de los datos más preocupantes del informe de Cartagena Cómo Vamos es la alta tasa de impunidad. Cerca del 70% de los homicidios registrados en 2025 tienen agresor desconocido, una cifra que alimenta la desconfianza ciudadana y perpetúa el ciclo de violencia.

Además, existe un subregistro potencial en la clasificación de casos como sicariato, debido a la falta de información en un porcentaje significativo de expedientes. Esta laguna dificulta la formulación de estrategias efectivas.

El perfil de las víctimas también revela un impacto social profundo: el 96% son hombres y el 70% tiene entre 20 y 39 años. Se trata de una población en edad productiva, cuya pérdida afecta directamente el tejido social y económico de la ciudad.

En el 83% de los casos, el arma utilizada fue de fuego, lo que evidencia la presencia de estructuras organizadas y el uso sistemático de violencia letal para imponer control territorial.

Turismo y percepción de inseguridad

El atraco a la turista en La Popa ocurre en un contexto especialmente sensible para Cartagena, cuya economía depende en gran medida del turismo. El Cerro de La Popa y su convento son paradas obligadas para visitantes nacionales y extranjeros.

La difusión del video del asalto no solo generó indignación por la brutalidad del ataque, sino también preocupación por la imagen de la ciudad en el exterior. La percepción de inseguridad puede impactar la llegada de visitantes y afectar sectores como hotelería, gastronomía y comercio.

(Para leer): Campesino vio morir a su caballo ahogado en las inundaciones por fuertes lluvias en Colombia

Expertos señalan que la reducción sostenible de la violencia no depende exclusivamente de operativos policiales, sino de una estrategia integral que combine prevención, oportunidades educativas y laborales para jóvenes, fortalecimiento institucional y recuperación de la confianza ciudadana.

La leve disminución en las cifras de homicidios es vista como un indicio positivo, pero la persistencia del sicariato, el avance del microtráfico y hechos como el atraco violento en el Cerro de La Popa demuestran que la guerra por el control territorial en Cartagena está lejos de terminar.

(Le puede interesar): Gobierno decreta emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos por lluvias extremas

Mientras la Policía busca a los responsables del ataque a la turista, la ciudad enfrenta el reto de garantizar seguridad real tanto para sus habitantes como para quienes la visitan, en medio de una lucha compleja contra el crimen organizado.