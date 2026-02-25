Difunden imágenes previas a la muerte de Cecilia Quintero, usuaria de Nueva EPS cuando reclamaba medicamentos en dispensario en Cúcuta

La difusión de las imágenes previas a la muerte de Cecilia Quintero, usuaria de Nueva EPS, ha generado conmoción en Cúcuta y reavivado el debate sobre la crisis en la entrega de medicamentos en Norte de Santander. La mujer, de 70 años, falleció en la sala de espera del dispensario de Cafam, operador farmacéutico de la EPS en la capital nortesantandereana, luego de reclamar insumos y fármacos formulados para su hijo.

El caso ocurrió en la mañana, cuando Cecilia Quintero ingresó hacia las 9:45 a. m. a la Droguería Cafam, ubicada en la calle 15 entre avenidas 2 y 3 Este, en el barrio Los Caobos de Cúcuta. De acuerdo con testigos, tras pasar por la ventanilla sin obtener respuesta favorable sobre la entrega de medicamentos, decidió exponer su situación ante otras personas que aguardaban turno. Uno de los usuarios grabó su testimonio minutos antes de que se desplomara.

Cecilia Quintero murió en dispensario de Cafam en Cúcuta tras reclamar medicamentos de Nueva EPS

Desde el año pasado, afiliados a Nueva EPS en Norte de Santander venían denunciando despachos intermitentes y retrasos en la entrega de medicamentos, situación que —según estimaciones locales— afectaría a cerca de 800.000 usuarios en el departamento.

En el video difundido tras su fallecimiento, Cecilia Quintero explicó que era madre de un hijo con discapacidad, usuario permanente de silla de ruedas, a quien le habían formulado pañales y metadona. Según su testimonio, desde septiembre del año anterior no le entregaban los insumos ordenados.

También denunció presuntas irregularidades en el manejo de los pendientes. Señaló que, aunque los pañales llegaban, solo entregaban los correspondientes a diciembre y que los pendientes de meses anteriores eran retirados del sistema por supuesta caducidad. Ese mismo día, aseguró, tampoco le suministraron los medicamentos correspondientes a enero, pese a que febrero estaba por terminar.

La situación, según relató, no solo afectaba a su hijo. Indicó que su esposo no estaba recibiendo medicamentos como Rivotril, propafenona y rivaroxabán, formulados por afecciones cardíacas y vasculares. En su caso personal, manifestó que llevaba siete meses sin recibir eritropoyetina, necesaria para tratar su condición renal.

El momento del colapso en el dispensario de Cafam

Tras exponer públicamente su situación en la sala de espera de Cafam en Cúcuta, Cecilia Quintero se sentó en una de las sillas del lugar. Minutos después intentó levantarse, pero se desplomó ante la mirada de decenas de usuarios que aguardaban la entrega de medicamentos.

Una mujer presente intentó practicarle maniobras de reanimación mientras se solicitaba ayuda. Sin embargo, los esfuerzos resultaron insuficientes y la usuaria falleció en el sitio. Según versiones preliminares, la causa habría sido un infarto.

Testigos lamentaron que en el dispensario no existieran las garantías suficientes para atender una emergencia médica de esa magnitud. Señalaron que fueron los propios usuarios quienes intentaron auxiliarla mientras llegaban los servicios de apoyo.

Hacia las dos de la tarde, el cuerpo de Cecilia Quintero fue trasladado a la morgue, mientras familiares y ciudadanos expresaban su indignación por lo ocurrido.

Crisis en la salud y señalamientos al Gobierno

La muerte de la usuaria de Nueva EPS volvió a poner en el centro del debate la crisis en la entrega de medicamentos y la responsabilidad de las entidades prestadoras de salud, así como del Gobierno nacional.

Arístides Hernández, presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud de Norte de Santander, afirmó que la responsabilidad recae en el Ejecutivo por las decisiones adoptadas en el sector. Según sostuvo, existe una contradicción entre los anuncios oficiales sobre pagos a EPS y hospitales y la realidad que enfrentan los usuarios en departamentos como Norte de Santander.

El dirigente agregó que, en algunos casos, los operadores farmacéuticos tendrían disponibilidad de medicamentos, pero estos no estarían siendo entregados a los pacientes. A su juicio, la situación estructural en el sistema de salud está generando consecuencias graves para personas con enfermedades crónicas y de alto costo.

Un caso que se suma al de Kevin Acosta

El fallecimiento de Cecilia Quintero en Cúcuta ocurre pocos días después de la muerte de Kevin Acosta en el Huila, cuyo caso también estuvo relacionado —según denuncias familiares— con la falta de suministro oportuno de medicamentos para tratar su hemofilia.

Ambos episodios han intensificado las críticas sobre el funcionamiento de las EPS y el modelo de contratación con operadores farmacéuticos. En Norte de Santander, fuentes cercanas a empresas como Offimedicas, Disfarma, Insercoop y Cafam han señalado que el desabastecimiento obedecería a retrasos en los giros de recursos desde el año pasado.

Estas versiones, sin embargo, no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades nacionales.

Piden intervención de la Fiscalía General de la Nación

Tras la muerte de Cecilia Quintero, varios usuarios solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la Nación para que investigue lo ocurrido y establezca posibles responsabilidades.

Los denunciantes consideran necesario esclarecer si existieron fallas administrativas o negligencia en la atención brindada en el dispensario de Cafam en Cúcuta, así como determinar si la falta de entrega de medicamentos influyó de manera indirecta en el desenlace fatal.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la apertura formal de una investigación penal relacionada con el caso.

Respuesta de Nueva EPS y Cafam

En comunicados emitidos horas después del fallecimiento, Nueva EPS y Cafam lamentaron lo ocurrido y expresaron solidaridad con los familiares de la usuaria.

Ambas entidades informaron que activaron protocolos internos de verificación y seguimiento para recopilar información precisa sobre las circunstancias del hecho. Nueva EPS indicó que trabaja de manera articulada con la red prestadora y las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido, y solicitó el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud y otros entes de control.

Asimismo, señaló que, por respeto a la familia y a la sensibilidad del caso, se abstendrá de emitir conclusiones hasta contar con información oficial y verificada.

Por su parte, Cafam manifestó que, tras las primeras indagaciones, no se evidenció ningún proceder irregular por parte de sus empleados en el dispensario donde ocurrió el hecho.

No obstante, ninguna de las dos entidades se refirió de manera puntual a las denuncias sobre retrasos sistemáticos en la entrega de medicamentos en Cúcuta y el departamento.

Un debate que continúa abierto

La muerte de Cecilia Quintero, usuaria de Nueva EPS, en un dispensario de Cafam en Cúcuta, se convirtió en símbolo de la inconformidad creciente frente a las fallas en el sistema de salud.

Las imágenes difundidas minutos antes de su colapso reflejan la angustia de una madre que reclamaba insumos médicos para su hijo y que denunciaba retrasos acumulados durante meses. Su caso reabre la discusión sobre la sostenibilidad financiera de las EPS, la supervisión estatal y la garantía efectiva del derecho a la salud.

Mientras avanzan las verificaciones internas y se esperan pronunciamientos oficiales adicionales, miles de afiliados en Norte de Santander continúan enfrentando dificultades para acceder a sus tratamientos, en medio de una crisis que sigue generando preocupación a nivel nacional.