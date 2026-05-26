Las cámaras ya no son suficientes: Este nuevo celular crea videos con IA y promete hacerlo sin poner en riesgo sus datos

La carrera tecnológica en los smartphones dejó de centrarse únicamente en las cámaras. Ahora, las marcas buscan convertir los celulares en verdaderos estudios creativos impulsados por inteligencia artificial y el nuevo HONOR 600 quiere posicionarse justamente en ese terreno.

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La compañía HONOR presentó en Colombia su nuevo dispositivo de gama premium accesible, apostando por herramientas de IA capaces de generar videos, editar imágenes mediante lenguaje natural y transformar fotografías en escenas cinematográficas desde el propio celular.

Todo esto acompañado de un discurso que apunta a uno de los temas que más preocupa actualmente a los usuarios: la seguridad y el control sobre la información generada con inteligencia artificial.

El celular que convierte imágenes en videos con IA

Uno de los apartados más llamativos del HONOR 600 es su nueva función IA Image to Video 2.0, una herramienta impulsada por inteligencia artificial que permite transformar fotografías estáticas en secuencias de video.

La tecnología funciona a través de un sistema multimodal que integra generación, edición y compresión de video dentro del mismo flujo creativo.

En la práctica, los usuarios pueden:

Combinar hasta tres imágenes

Escribir instrucciones mediante texto

Crear escenas cinematográficas cortas

Personalizar secuencias visuales sin necesidad de aplicaciones externas.

La idea detrás del dispositivo es que cualquier persona pueda crear contenido audiovisual avanzado directamente desde el smartphone.

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La IA ahora también edita fotos “hablando”

Otra de las novedades que incorpora el dispositivo es el llamado Agente de Fotografías con IA, una función que lleva la edición móvil a un nivel mucho más automatizado.

El sistema permite hacer cambios usando lenguaje natural. Es decir, el usuario simplemente describe lo que quiere modificar y el celular ejecuta automáticamente la edición.

Eliminar objetos, ajustar escenarios o transformar elementos visuales ahora puede hacerse escribiendo instrucciones simples, algo que anteriormente requería aplicaciones especializadas y conocimientos más avanzados de edición.

Un botón exclusivo para crear contenido

HONOR también integró un Botón IA dedicado, pensado para acceder rápidamente a funciones creativas.

Desde allí se pueden activar herramientas como:

Generación de video desde la galería

Borrador inteligente de imágenes

Collages dinámicos

Composiciones visuales impulsadas por IA.

Según la compañía, modelos anteriores de la marca ya acumulan más de 13,4 millones de segundos de contenido generado mediante inteligencia artificial, reflejando el crecimiento de este tipo de experiencias móviles.

Más batería y enfoque en seguridad

Aunque la inteligencia artificial es el eje principal del HONOR 600, el dispositivo también apuesta fuerte en autonomía y rendimiento.

El celular incorpora:

Batería de 7000mAh

Carga rápida HONOR SuperCharge de 80W

Carga inversa compatible con dispositivos iPhone

Procesador Snapdragon de clase flagship

Pantalla ultra brillante de 8000 nits de 6.57 pulgadas

Además, HONOR asegura que el sistema utiliza optimización inteligente del consumo energético mediante IA para ofrecer hasta dos días de autonomía bajo uso intensivo.

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La compañía también enfatizó que muchas de estas funciones están diseñadas bajo arquitecturas que priorizan el procesamiento seguro y el control de la información del usuario, un tema que cada vez genera más conversación en el mundo tecnológico.

Precio y disponibilidad

El HONOR 600 llega al mercado colombiano con 512GB de almacenamiento y memoria RAM de 8+16, disponible en tiendas como Claro, Alkosto, Ktronix, Alkomprar y Falabella, con un precio base de $3.399.000.