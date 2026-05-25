Puede estar dañando la batería de su celular sin saberlo: Esta práctica común reduce la vida útil del smartphone

El celular se convirtió en una herramienta indispensable para millones de personas. Trabajo, estudio, redes sociales, fotos, videos y hasta pagos digitales dependen hoy de un smartphone. Sin embargo, muchos usuarios podrían estar reduciendo silenciosamente la vida útil de sus dispositivos por hábitos cotidianos relacionados con la batería.

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Aunque durante años se popularizaron prácticas como dejar cargando el teléfono toda la noche o esperar a que llegue al 0% antes de conectarlo, expertos en tecnología advierten que estos hábitos podrían acelerar el desgaste de las baterías modernas.

Precisamente, ingenieros de Xiaomi compartieron una serie de recomendaciones para optimizar el rendimiento de las baterías y prolongar la vida útil de los dispositivos móviles.

El verdadero enemigo de la batería: el calor

De acuerdo con especialistas de Xiaomi, uno de los principales factores que deteriora las baterías es el exceso de calor.

“Las baterías modernas están diseñadas para durar varios años, pero su degradación depende en gran medida de los hábitos de carga del usuario. Evitar el calor excesivo y los ciclos completos de descarga es una de las mejores formas de protegerlas”, explicó Juan Pablo Cortés.

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El experto también aseguró que muchas personas creen que el problema está en usar demasiado el celular, cuando en realidad el mayor riesgo está en las malas prácticas de carga.

“No se trata de usar menos el teléfono, sino de entender que el calor es el principal enemigo silencioso de la batería”, agregó.

El error que millones cometen al cargar el celular

Uno de los hábitos más comunes es dejar el teléfono conectado toda la noche.

Aunque los smartphones actuales cuentan con sistemas que detienen la carga al llegar al 100%, permanecer enchufados durante horas puede generar pequeños ciclos de recarga constantes que terminan afectando la química interna de la batería.

Por eso, los especialistas recomiendan evitar los extremos y mantener la carga idealmente entre el 20% y el 80%.

Consejos para que la batería dure más tiempo

Los expertos compartieron varias recomendaciones clave para cuidar el rendimiento del smartphone:

Evite cargar el teléfono toda la noche: Aunque el dispositivo detenga la carga automáticamente, permanecer conectado durante muchas horas puede acelerar el desgaste.

Aunque el dispositivo detenga la carga automáticamente, permanecer conectado durante muchas horas puede acelerar el desgaste. Use cargadores originales o certificados: Los cargadores genéricos pueden generar picos de corriente o problemas de voltaje que afectan directamente la batería.

Los cargadores genéricos pueden generar picos de corriente o problemas de voltaje que afectan directamente la batería. Active el modo ahorro de energía: No solo sirve cuando el celular está por apagarse. También ayuda a reducir el consumo energético y disminuir el calentamiento del equipo.

No solo sirve cuando el celular está por apagarse. También ayuda a reducir el consumo energético y disminuir el calentamiento del equipo. Mantenga actualizado el software: Muchas actualizaciones incluyen mejoras relacionadas con el manejo energético y optimización de batería.

Las nuevas baterías buscan durar más años

El avance tecnológico también está cambiando la manera en que funcionan las baterías actuales.

Según Xiaomi, modelos recientes como el REDMI Note 15 Pro 5G y el REDMI Note 15 Pro+ 5G incorporan baterías con tecnología de silicio-carbono, diseñadas para ofrecer mayor densidad energética y una vida útil más extensa.

La compañía asegura que este tipo de baterías puede conservar más del 80% de su capacidad incluso después de cerca de 1.600 ciclos de carga, lo que representa varios años de uso habitual.

El celular ya depende de buenos hábitos

Actualmente, los smartphones son dispositivos cada vez más potentes, pero también más exigentes en consumo energético.

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Por eso, pequeños cambios en los hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en el rendimiento del equipo a largo plazo.

Evitar el calor excesivo, usar accesorios certificados y no abusar de las cargas completas son prácticas que podrían ayudar a que el celular funcione mejor durante más tiempo y evitar uno de los problemas que más preocupa a los usuarios: que la batería empiece a durar cada vez menos.