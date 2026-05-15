(Solo para usuarios Android) La IA de Google ahora podrá entender hábitos y automatizar tareas en su celular

La guerra por el asistente definitivo ha escalado. Mientras Apple prepara su respuesta para junio, Google ha tomado la delantera con Gemini Intelligence, una capa de inteligencia profunda que vivirá dentro de Android.

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Ya no se trata de hacerle preguntas a un chatbot; se trata de que el teléfono entienda qué estás haciendo y lo termine por ti.

Logo de Gemini. GOOGLE

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Automatización multietapa: De tu nota al carrito de compras

La función estrella es la automatización de aplicaciones. Según lo revelado en el Android Show I/O Edition 2026, Gemini Intelligence podrá navegar por tus apps de forma autónoma bajo tu comando.

Escenario real: Tienes una lista de compras en Google Keep. Con una pulsación larga, le dices a Gemini: “Pide todo esto por Uber Eats”. La IA abrirá la app, buscará los productos, los añadirá al carrito y solo se detendrá para que tú des la confirmación final del pago.

Tienes una lista de compras en Google Keep. Con una pulsación larga, le dices a Gemini: “Pide todo esto por Uber Eats”. La IA abrirá la app, buscará los productos, los añadirá al carrito y solo se detendrá para que tú des la confirmación final del pago. Contexto visual: Si ves un folleto de un tour en una foto, puedes pedirle: “Busca un tour como este en Expedia para 6 personas”. Gemini trabajará en segundo plano y te notificará cuando encuentre las opciones.

“Create My Widget” y Rambler: Personalización extrema

Google quiere que dejes de buscar apps y empieces a diseñar tu propia interfaz.

Create My Widget: Mediante lenguaje natural, podrás pedirle al sistema: “Crea un widget que me dé tres recetas ricas en proteína cada semana”. El sistema generará el código y el diseño visual de forma instantánea para que lo pongas en tu pantalla de inicio.

Mediante lenguaje natural, podrás pedirle al sistema: “Crea un widget que me dé tres recetas ricas en proteína cada semana”. El sistema generará el código y el diseño visual de forma instantánea para que lo pongas en tu pantalla de inicio. Rambler en Gboard: Se acabó el enviar audios o textos con “ehms”, “ahms” o frases cortadas. Esta nueva función de dictado limpia tu voz en tiempo real, eliminando muletillas y organizando tus pensamientos en un mensaje profesional y conciso antes de enviarlo.

Android Gemini

Las novedades clave de Gemini Intelligence (Mayo 2026)

App Automation Navega y ejecuta tareas complejas dentro de apps de terceros. Verano 2026 (Pixel/Samsung) Rambler Limpia el dictado de voz eliminando muletillas y errores. Disponible en Gboard Create My Widget Genera widgets funcionales a partir de una descripción de texto. Android 17 / Pixel 10 Chrome Auto-Browse Reserva parkings o citas médicas navegando por la web solo. Finales de junio 2026 Pause Point Te obliga a tomar una pausa de 10 seg. en apps distractoras. Bienestar Digital

Privacidad y control: El “freno” de Google

Conscientes de que una IA que “lee tu pantalla” puede dar miedo, Google ha reforzado su Private Compute Core. Toda la automatización ocurre de forma transparente: puedes seleccionar “Ver progreso” para ver cómo la IA mueve los elementos de la app en tiempo real, y los datos nunca abandonan el dispositivo de forma permanente.

Además, para compras o transferencias, el sistema siempre exigirá una confirmación biométrica (huella o rostro).

Googlebook y el ecosistema expandido

El anuncio no se quedó en los teléfonos. Google presentó la Googlebook, una nueva categoría de laptops diseñadas desde cero para Gemini Intelligence.

Estos dispositivos incluirán una “Glowbar” (barra brillante) y un Magic Pointer, un cursor contextual que permite invocar a la IA sobre cualquier elemento de la pantalla para resumirlo, editarlo o enviarlo.

Un nuevo comienzo

Google ha dejado claro que el sistema operativo del futuro no es una cuadrícula de iconos, sino un asistente que vive en la capa inferior de todo lo que hacemos. Con Gemini Intelligence, Android intenta dar el golpe de gracia a la interfaz táctil tradicional, apostando por la voz y la intención.

El éxito de esta tecnología dependerá de qué tan bien logre Google que la automatización se sienta natural y no invasiva. Por ahora, la promesa de que nuestro teléfono haga las tareas aburridas por nosotros —como reservar un parking o armar el carrito del súper— suena como el sueño tecnológico que nos vendieron hace una década y que, por fin, parece estar llegando.

Preguntas frecuentes sobre Gemini Intelligence

¿Llegará a mi teléfono actual? El despliegue inicial será este verano para la serie Samsung Galaxy S26 y los nuevos Pixel 10. Se espera que llegue a modelos anteriores y otras marcas (Xiaomi, Oppo, Vivo) a finales de 2026.

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¿Es necesario pagar una suscripción? Las funciones básicas de Gemini Intelligence son gratuitas. Sin embargo, funciones avanzadas como el Auto-browse en Chrome para tareas complejas estarán reservadas para suscriptores de Gemini Pro y Ultra.

¿Qué es Pause Point? Es una nueva herramienta de bienestar digital que, en lugar de bloquear una app, te da 10 segundos de “respiro” con ejercicios de respiración o fotos favoritas para que decidas si realmente quieres seguir “scrolleando”.