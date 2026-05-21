Las gafas dejarán de ser solo para ver: Gigantes tecnológicos están reinventando estos accesorios

Foto: Primer vistazo de las nuevas gafas de Google y Samsung (Cortesía)

Durante años las gafas fueron simplemente un accesorio para mejorar la visión o complementar el estilo personal. Sin embargo, gigantes tecnológicos como Samsung y Google quieren transformar por completo esa idea y convertir los lentes en una nueva plataforma tecnológica impulsada por inteligencia artificial.

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Las compañías presentaron un primer vistazo de sus nuevas gafas inteligentes, un dispositivo que apunta a mezclar el mundo físico con herramientas digitales en tiempo real y que deja claro hacia dónde se dirige el futuro de la tecnología portátil.

La apuesta no es menor: las gafas podrían convertirse en el próximo gran reemplazo del celular en muchas tareas cotidianas.

Mucho más que unos lentes

Según explicó Samsung en su presentación oficial, las nuevas gafas inteligentes buscan ofrecer experiencias más naturales e intuitivas para el usuario, integrando funciones de inteligencia artificial, realidad aumentada y conectividad permanente.

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Aunque todavía no se conocen todos los detalles técnicos ni una fecha definitiva de lanzamiento, el proyecto deja ver cómo las grandes tecnológicas están apostando a dispositivos cada vez más discretos y conectados con la vida diaria.

La idea es que las gafas puedan:

mostrar información en tiempo real,

responder comandos de voz,

traducir conversaciones,

tomar fotografías o videos,

ofrecer navegación GPS,

e incluso interactuar con asistentes de inteligencia artificial.

Todo esto sin necesidad de sacar un celular del bolsillo.

El futuro de la IA estará frente a los ojos

La alianza entre Samsung y Google también confirma el enorme protagonismo que tendrá la inteligencia artificial en esta nueva generación de dispositivos.

Google lleva años trabajando en tecnologías de realidad aumentada y asistentes inteligentes, mientras que Samsung busca integrar esas capacidades dentro de un ecosistema conectado con teléfonos, relojes, audífonos y otros dispositivos Galaxy.

La diferencia ahora es que la tecnología apunta a ser mucho más “invisible”. Ya no se trata de usar enormes cascos o visores futuristas, sino gafas ligeras y cotidianas que puedan acompañar al usuario durante todo el día.

Las gafas inteligentes vuelven… pero ahora con IA

Aunque los intentos por crear gafas inteligentes no son nuevos —Google ya había lanzado las Google Glass hace más de una década—, el contexto tecnológico cambió radicalmente.

Hoy la inteligencia artificial generativa, los asistentes virtuales avanzados y el procesamiento en tiempo real permiten pensar en dispositivos mucho más útiles y naturales para el día a día.

Además, el mercado tecnológico parece estar entrando en una carrera por definir cuál será el próximo gran dispositivo personal después del smartphone.

Empresas como Apple, Meta y ahora Samsung junto a Google están invirtiendo millones en realidad aumentada, computación espacial y wearables inteligentes.

¿Estamos viendo el futuro del celular?

Para muchos expertos, sí. La idea de consultar información, hablar con una IA o recibir indicaciones directamente desde unas gafas podría cambiar completamente la manera en que las personas interactúan con internet y con el entorno.

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El reto, sin embargo, será lograr que la tecnología sea realmente cómoda, útil y socialmente aceptada.

Por ahora, el mensaje de Samsung y Google parece claro: las gafas dejarán de ser solamente un accesorio visual y comenzarán a convertirse en una extensión inteligente de la vida cotidiana.