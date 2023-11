¿Con la llegada del 5G a Colombia hay que cambiar de celular?

Nuevamente la tecnología 5G se vuelve noticia porque el ministerio TIC anunció que la llegada de esta red será más pronto de lo pensado en el país. De acuerdo con la entidad estatal, esta tecnología se convierte en un paso gigante cuando se habla de futurismo y desarrollo en el país. Lo anterior, no solo porque permitirá una navegación más rápida, sino porque ayudará a ampliar la cobertura del internet en el territorio nacional.

De acuerdo con el ministro Mauricio Lizcano, con la llegada de esta nueva generación se promete una velocidad 10 veces mayor a la anterior. Según expertos, esto representa casi que una transmisión de datos en tiempo real, por eso permite hablar de telemedicina y nuevos desarrollos inimaginables. Pero como en todo proceso, cuando llega una nueva tecnología muchos productos terminan quedando obsoletos y en el radar, la pregunta que queda es si con la llegada del 5G hay que cambiar de celular.

PUBLIMETRO COLOMBIA contactó a expertos en el tema quiénes explicaron que hoy en día muchos de los smartphones o terminales ya cuentan con soporte para la tecnología 5G. Entonces, con su llegada, la recepción de la red será automática, no se tendrá que activar mediante mensajes de texto ni con formatos especializados.

Pero, si por ejemplo su dispositivo no cuenta con soporte para 5G no debe preocuparse. Pues, aunque no suba y descargue contenidos a nuevas velocidades, las redes anteriores como la 4G y la 3G seguirán estando disponibles en el país.

¿Cuándo va a haber 5G en Colombia?

Una vez se lleve a cabo la subasta en el país de acuerdo con Iván Montenegro (Country Manager de Suma Móvil, plataforma de servicios móviles), el despliegue del 5G será más rápido de lo pensado. Pues, aunque actualmente el territorio nacional tiene 4G los operadores más grandes ya han hecho pruebas de 5G y básicamente una vez se “libere” el espectro los cambios técnicos serán mínimos para el despliegue de la tecnología.

Por mencionar un ejemplo, en agosto del 2022 Ecopetrol, en alianza con Accenture, Claro y Microsoft, realizó la primera prueba piloto 5G aplicada al análisis operacional en línea para operaciones de mantenimiento en la Refinería en Barrancabermeja. En el piloto se logró dar acceso a información, imágenes y comunicación en tiempo real, para que desde Estados Unidos se prestara Asistencia Remota y se guiara al personal en planta para identificar alternativas y encontrar respuestas técnicas al mantenimiento en cuestión.

Eso sí, cabe aclarar que puede que inicialmente el 5G solo esté en el 2 o 3% del país, pero con esto ya bastará para decir que el territorio nacional ya tiene 5G. “En algunos casos es común que en la infraestructura de los grandes operadores, ellos ya tengan tecnologías que tienen 5G. Así pasó cuando llegó 4G, a penas los operadores tuvieron el espectro, con algunos cambios pequeños, optimizaciones en sus redes y demás, casi que en el primer mes tenían un 5% o 6% de despliegue de la nueva tecnología”, explicó el experto.