Porque ellos nunca nos abandonan: Lanzan curso gratuito de primeros auxilios en mascotas

La crisis climática en Colombia ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una realidad urgente que golpea con fuerza a los más vulnerables, incluidos los animales de compañía. Ante el panorama de inundaciones y emergencias que azota actualmente a departamentos como Córdoba y otras zonas del norte del país, la Red Internacional de Ciudades por la Protección Animal (Red Doméstica) ha anunciado el lanzamiento del curso virtual y gratuito: “Primeros Auxilios para Animales de Compañía”.

Esta iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y desarrollada por la Escuela de la Fundación Franz Weber, busca dotar a la ciudadanía de herramientas técnicas para evitar que las tragedias naturales se traduzcan en pérdidas evitables de vidas animales.

En momentos de catástrofe, la desesperación suele conducir a la improvisación. Sin embargo, cuando se trata de salud animal, un error de manejo puede ser fatal. Por ello, el curso ha sido diseñado por profesionales médicos veterinarios con amplia experiencia en territorio y clínica de urgencias.

El programa es dictado por el especialista Sebastián Díaz Zúñiga, experto en Medicina Intensiva y Anestesiología Veterinaria, quien destaca que el objetivo primordial es que tutores, voluntarios y funcionarios públicos logren identificar signos clínicos relevantes y brinden un soporte básico seguro hasta que el animal pueda recibir atención profesional.

“Tomar decisiones rápidas y acertadas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Buscamos fomentar la planificación y el entrenamiento continuo para reducir el estrés del animal y del cuidador durante un evento crítico”, señalan los organizadores desde la plataforma de la Escuela FFW.

¿Los talleres tienen un enfoque en catástrofes naturales?

Lo que distingue a esta formación de otros talleres básicos es su pertinencia actual. El contenido incluye una unidad didáctica especializada en el rescate de animales en situaciones de catástrofes y desastres naturales. Este módulo cobra especial relevancia ante la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos en el territorio colombiano, donde perros y gatos suelen quedar atrapados en zonas de inundación o sufrir traumatismos durante evacuaciones apresuradas.

El curso aborda desde la prevención de accidentes domésticos hasta protocolos complejos de actuación ante emergencias. Los participantes aprenderán a fortalecer sus competencias en bienestar animal, medicina veterinaria básica y derecho animal, consolidando una cultura de corresponsabilidad.

¿Cuántas personas se han inscrito al programa?

La acogida de la propuesta ha sido inmediata. A la fecha, cerca de 2.000 personas se han inscrito, reflejando una creciente sensibilidad social hacia el bienestar de los animales en contextos de crisis.

La formación se dicta bajo una modalidad virtual asincrónica, lo que permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo. Tiene una duración total de 40 horas y, al finalizar satisfactoriamente los módulos, los participantes recibirán una certificación gratuita. El programa está dirigido no solo a habitantes de las zonas afectadas, sino a autoridades, organizaciones rescatistas y cuidadores de todo el país.

¿Cómo inscribirse?

La Red Doméstica y el IDPYBA invitan a todos los interesados a sumarse a esta red de protección. Las inscripciones permanecen abiertas a través del portal oficial de la Escuela de la Fundación Franz Weber (escuelaffw.org).

Con acciones como esta, Colombia avanza hacia un modelo de gestión del riesgo más inclusivo, donde la protección de los animales de compañía se integra como un pilar fundamental de la resiliencia comunitaria frente a los desafíos ambientales del siglo XXI.

