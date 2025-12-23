Director del IDPYBA de la Alcaldía de Bogotá, no bajó de ‘HP’ a los que tiran pólvora en diciembre

Durante las celebraciones de fin de año, es habitual que muchas personas recurran al uso de pólvora, como mechas, voladores y fuegos artificiales. Sin embargo, debido a la alta sensibilidad de sus sentidos, perros y gatos pueden verse seriamente afectados por las detonaciones, presentando problemas de salud como taquicardias, además de alteraciones en su conducta que pueden provocar desorientación y hacer que huyan de sus hogares. Ante este panorama, el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, le mandó un contundente mensaje a quienes tienen estas prácticas.

De acuerdo con cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, entre 2022 y 2024, se registraron 2.000 casos de animales presuntamente afectados por el uso de la pólvora en la capital colombiana; cifras que la Alcaldía de Galán pretende disminuir con los constantes operativos de incautación que ha realizado en zonas como el Centro de Bogotá, en el que sacaron del mercado casi una tonelada de estos artefactos, como lo hizo saber el alcalde en un reciente video en el que expresó:

“Ya llevamos 970 de kilos de pólvora incautados en diciembre, cada una de estas unidades que incautamos es una persona menos que queda en riesgo por la pólvora en Bogotá. Ya estamos cerca de haber incautado una tonelada de estos elementos este año. Estos objetos están almacenados en bodegas en las que hay alto riesgo de un accidente, generando una afectación en varios edificios aledaños a la zona de San Victorino.

Ante este panorama, Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, le mandó un contundente mensaje a quienes pretenden utilizar estos artefactos en el cierre de este 2025.

“Todos conocemos a algún HP que decide que la pólvora es parte de la celebración y no le importan las personas, los niños y los animales. Recordemos que son muy afectados, por temas como ansiedad, estrés, porque se desorientan, porque les da angustia y en muchos casos incluso su salud y su vida pueden estar en riesgo”, manifestó el funcionario.

“Desde la Alcaldía de Bogotá lo invitamos a que denuncien a esos humanos provocadores, pesados, pasados; esos humanos que usan la pirotecnia y no tienen en cuenta los riesgos que ella implica”, añadió