Mascotas en propiedad horizontal: lo que deben saber los residentes y administradores en Colombia

En Colombia se estima que existen cerca de 27 millones de mascotas, y según el DANE, el 67% de los hogares del país tiene al menos un animal de compañía. Este dato refleja un cambio cultural profundo: los animales son hoy parte esencial de las familias, lo que plantea nuevos retos en los conjuntos residenciales y edificios donde la convivencia debe ser regulada sin caer en restricciones ilegales o excesivas.

Frente a esta realidad, ComunidadFeliz, software especializado en la administración de copropiedades, presentó un compendio legal y práctico que orienta a residentes, administradores y juntas de copropiedad sobre cómo crear entornos pet-friendly respetuosos del marco jurídico colombiano.

El marco legal: tener mascotas no se puede prohibir

En Colombia, ningún reglamento interno puede impedir la tenencia de mascotas. La legislación nacional es clara y protege el derecho de los ciudadanos a convivir con sus animales:

Ley 1801 de 2016 (Código de Policía): garantiza la libre circulación de mascotas por zonas comunes y sanciona a quienes no recojan sus desechos o no controlen animales peligrosos.

Ley 675 de 2001: permite a las copropiedades definir reglas internas, pero sin contradecir la ley.

Ley 1774 de 2016: reconoce a los animales como seres sintientes y tipifica el maltrato como delito.

Corte Constitucional: ha reiterado que nadie puede impedir tener una mascota en propiedad privada como parte del libre desarrollo de la personalidad.

El objetivo de este marco legal es equilibrar el derecho a convivir con animales con la tranquilidad de la comunidad.

De la norma a la práctica: cómo lograr la convivencia armónica

Para evitar conflictos y garantizar el bienestar colectivo, se propone una serie de buenas prácticas que todo conjunto puede aplicar:

Conocer y respetar el reglamento interno. Este puede fijar horarios, uso de zonas comunes o límites de cantidad de animales por unidad. Uso responsable de zonas comunes. Los perros deben llevar correa (y bozal si son de manejo especial); los gatos no deberían deambular libremente. Control del ruido. El ladrido excesivo es una de las principales quejas; el ejercicio y el entrenamiento ayudan a reducirlo. Salud y seguridad. Vacunas al día, desparasitación, mallas en balcones y responsabilidad por daños. Mascotas de apoyo emocional. Su presencia no puede restringirse sin justificación médica o legal.

Caninos de manejo especial: precauciones y requisitos

Para los perros catalogados como de manejo especial, la ley exige condiciones adicionales:

Correa y bozal en espacios comunes.

Registro anual en el censo municipal.

Permiso de posesión expedido por la autoridad local.

Póliza de responsabilidad civil.

Supervisión permanente para evitar incidentes.

Estas medidas no buscan discriminar, sino garantizar la seguridad y la sana convivencia entre todos los residentes.

El papel clave de los administradores

Según ComunidadFeliz, la administración de la copropiedad debe ser más que un ente sancionador. Su rol es facilitar el diálogo, promover la convivencia y fomentar espacios pet-friendly que fortalezcan la comunidad.

Preguntas frecuentes sobre mascotas en propiedad horizontal

¿Pueden prohibirme tener mascota? No. La prohibición total es ilegal.

¿Pueden multarme si mi mascota daña algo? Sí. El dueño es responsable de los daños causados.

¿Existen razas prohibidas? No, aunque algunas requieren medidas especiales.

¿Qué hacer ante quejas por ruido? Aplicar medidas de control y dialogar con los vecinos.

¿Qué pasa si hay maltrato animal? El maltrato es un delito y debe denunciarse.




