Mujer viajó con su hijo para conocer a novio virtual y ambos fueron asesinados

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El caso de Zoila Castillo y su hijo Eyal ha causado conmoción en Perú. La mujer, de 29 años, y el niño, de 6, fueron hallados sin vida el pasado 26 de mayo de 2026 en el sector Sarai Bajo Camote, en la localidad de Uchiza, en la región peruana de San Martín.

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El principal sospechoso del crimen, Alexis Alcántara, quien mantenía una relación sentimental con la madre, confesó ante la Policía Nacional del Perú (PNP) su responsabilidad en el doble homicidio.

La investigación se inició luego de que la familia de Zoila reportara que había perdido contacto con ella.

Días después, el Ministerio Público del Distrito Fiscal de San Martín confirmó el hallazgo de los cuerpos en una zona rural del distrito.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el cuerpo del niño fue encontrado primero y, a unos 100 metros de distancia, el de su madre.

Ambos presentaban signos de violencia. En un inicio, la Policía manejó la hipótesis de que la causa de muerte de Zoila habría sido por ahorcamiento; sin embargo, posteriormente la investigación fiscal precisó que la mujer falleció por asfixia mecánica por ahorcamiento, mientras que el niño murió a causa de un traumatismo craneoencefálico severo y asfixia mecánica, según las diligencias y necropsias practicadas por las autoridades peruanas.

La mujer viajó con su hijo a conocer a su novio virtual:

Según la investigación, Zoila Castillo y su hijo habían viajado desde Lima hacia Tarapoto a mediados de mayo para encontrarse con Alexis Alcántara, con quien la mujer mantenía una relación sentimental tras haberse conocido a través de plataformas digitales.

Con el paso de los días, la familia dejó de saber de ella, lo que encendió las alertas y dio paso a la denuncia por desaparición.

Las diligencias de la Policía Nacional del Perú permitieron identificar a Alcántara como el principal sospechoso del caso.

Posteriormente, el hombre confesó haber participado en el asesinato de Zoila Castillo y de su hijo, por lo que fue detenido y puesto a órdenes de la justicia peruana.

Publicaron una foto desde el celular de Zoila:

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la actividad registrada en el teléfono de la víctima después de su muerte.

Según la información del caso, Zoila llevaba consigo dos celulares: uno de uso personal y otro laboral.

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Al momento del hallazgo, uno de los equipos fue encontrado calcinado.

Sin embargo, las pesquisas determinaron que desde el segundo dispositivo se habría publicado un estado de WhatsApp con una imagen de un paisaje de la selva luego del fallecimiento de la mujer, un indicio que forma parte de las diligencias para reconstruir lo ocurrido y establecer la secuencia del crimen.

Dictan prisión preventiva contra Alexis Alcántara

El avance de la investigación llevó al Poder Judicial del Perú a dictar nueve meses de prisión preventiva contra Alexis Alcántara, investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de Zoila Castillo y homicidio calificado en perjuicio de su hijo de 6 años.

Durante ese período, la Fiscalía recopilará pericias, testimonios y demás elementos probatorios con el objetivo de sustentar una acusación formal. La medida busca, además, asegurar la presencia del investigado en el proceso y evitar riesgos de fuga u obstaculización de la justicia.