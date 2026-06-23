Docente jubilado fue asesinado violentamente en Medellín al intentar vender una casa: supuestos compradores serían culpables

Un adulto mayor de 73 años fue hallado sin vida en Medellín en una de las habitaciones de su vivienda en una violenta escena que tiene en alerta a las autoridades. Su cuerpo fue encontrado amarrado de pies y manos y con la boca tapada con cinta, después de que el hombre se hubiera citado con cuatro personas para negociar una propiedad.

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La víctima fue identificada como Luis Bernardo Villegas Ramírez, un docente pensionado del magisterio que se dedicaba a vender viviendas de forma independiente. Hacia el mediodía del pasado lunes estaba con su hermana en su casa, ubicada en el edificio Latorre del barrio Boston, centro de Medellín, esperando a unos compradores, quienes llegaron un par de minutos tarde.

Los cuatro individuos ingresaron al inmueble e inmediatamente intimidaron a las dos personas que estaban en el lugar. Al docente lo amarraron de pies y manos y le taparon la boca, pero al resistirse, también lo estrangularon. La hermana, de 62 años, también fue amordazada y encerrada en una habitación, pero resultó ilesa tras el angustiante episodio.

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Tras someter a las víctimas, los agresores comenzaron a buscar todos los objetos de valor que hubiera en la vivienda, incluyendo los celulares de los dos adultos mayores, dinero y joyas, y se los llevaron en una bolsa negra hacia las 12:41 de la tarde, hora en el salieron del edificio. Sus movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la edificación y en las de propiedades y establecimientos vecinos.

Al realizar la investigación sobre lo ocurrido, se supo que la víctima mortal era soltero y hacía parte de la población LGBTIQ+, sin embargo, hasta el momento se descartaría que el crimen estuviera motivado por su orientación sexual.