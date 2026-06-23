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Docente jubilado fue asesinado violentamente en Medellín al intentar vender una casa: supuestos compradores serían culpables

La víctima, de 73 años, hacía parte de la población LGBTIQ+ y se dedicaba a vender viviendas de forma independiente.

Edificio Latorre, en Bostón.
Edificio Latorre, en Bostón. Foto: Google Maps.
Por Laura Cano
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Un adulto mayor de 73 años fue hallado sin vida en Medellín en una de las habitaciones de su vivienda en una violenta escena que tiene en alerta a las autoridades. Su cuerpo fue encontrado amarrado de pies y manos y con la boca tapada con cinta, después de que el hombre se hubiera citado con cuatro personas para negociar una propiedad.

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La víctima fue identificada como Luis Bernardo Villegas Ramírez, un docente pensionado del magisterio que se dedicaba a vender viviendas de forma independiente. Hacia el mediodía del pasado lunes estaba con su hermana en su casa, ubicada en el edificio Latorre del barrio Boston, centro de Medellín, esperando a unos compradores, quienes llegaron un par de minutos tarde.

Los cuatro individuos ingresaron al inmueble e inmediatamente intimidaron a las dos personas que estaban en el lugar. Al docente lo amarraron de pies y manos y le taparon la boca, pero al resistirse, también lo estrangularon. La hermana, de 62 años, también fue amordazada y encerrada en una habitación, pero resultó ilesa tras el angustiante episodio.

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Tras someter a las víctimas, los agresores comenzaron a buscar todos los objetos de valor que hubiera en la vivienda, incluyendo los celulares de los dos adultos mayores, dinero y joyas, y se los llevaron en una bolsa negra hacia las 12:41 de la tarde, hora en el salieron del edificio. Sus movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la edificación y en las de propiedades y establecimientos vecinos.

Al realizar la investigación sobre lo ocurrido, se supo que la víctima mortal era soltero y hacía parte de la población LGBTIQ+, sin embargo, hasta el momento se descartaría que el crimen estuviera motivado por su orientación sexual.

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