CNE no tiene fecha definida para declarar ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Foto . CNE no tiene fecha para declarar ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que todavía no existe una fecha definida para declarar oficialmente al ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia, pese a que el preconteo divulgado por la Registraduría Nacional da como vencedor al presidente electo Abelardo De La Espriella.

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La aclaración fue realizada por el presidente del organismo electoral, Cristián Quiroz, durante una rueda de prensa previa a la instalación de la audiencia pública de la Comisión Nacional de Escrutinios, instancia encargada de consolidar y revisar los resultados definitivos de los comicios presidenciales.

CNE defiende transparencia electoral y descarta cambios significativos en resultados presidenciales

“No tengo fecha estimada”, manifestó el magistrado al ser consultado sobre el momento en que se conocerá oficialmente la declaratoria del ganador de la elección presidencial.

Según los resultados preliminares divulgados por la Registraduría, Abelardo De La Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, mientras que su contendor, Iván Cepeda, alcanzó aproximadamente 12,7 millones de sufragios. Sin embargo, estas cifras aún deben ser ratificadas mediante el proceso de escrutinio que adelantan las autoridades electorales.

Avanza la última fase del escrutinio nacional

La Comisión Nacional de Escrutinios, integrada por los magistrados del CNE, será la responsable de revisar las actas provenientes de los 32 departamentos del país y de los votos depositados por los colombianos residentes en el exterior.

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Quiroz explicó que el sistema electoral colombiano contempla cuatro etapas de verificación de resultados. La primera corresponde al conteo realizado por los jurados de votación al cierre de las urnas; la segunda está a cargo de jueces y notarios en los municipios; la tercera corresponde a los escrutinios departamentales; y la cuarta es el escrutinio nacional, que realiza directamente el CNE.

El magistrado recordó que se trata de un proceso “preclusivo”, lo que significa que las reclamaciones deben presentarse en cada etapa correspondiente y no pueden formularse posteriormente si no fueron reportadas dentro de los tiempos establecidos por la ley.

Pocas reclamaciones y confianza en los resultados

De acuerdo con la información entregada por la Registraduría, las reclamaciones registradas hasta el momento han sido mínimas frente al número total de mesas instaladas durante la jornada electoral.

Quiroz señaló que gran parte de esas observaciones ya fueron estudiadas y resueltas en los niveles municipal y departamental, por lo que el proceso nacional avanza sin mayores contratiempos.

Respecto a las denuncias difundidas en redes sociales sobre formularios electorales con tachaduras o correcciones, el presidente del CNE explicó que esos casos debieron ser revisados inicialmente por los jueces y notarios responsables de los escrutinios territoriales.

Agregó que cualquier reclamación pendiente será evaluada por la Comisión Nacional de Escrutinios conforme a los procedimientos establecidos por la legislación electoral.

CNE defiende la transparencia de las elecciones

Durante su intervención, Cristián Quiroz defendió la transparencia del proceso electoral y aseguró que estas elecciones presidenciales han contado con uno de los mayores niveles de vigilancia de los últimos años.

Según indicó, en los comicios participaron jurados de votación, testigos electorales, jueces, notarios, organismos de control y observadores internacionales, lo que fortalece las garantías del proceso democrático.

El magistrado también consideró poco probable que existan cambios significativos entre los resultados del preconteo y los que arroje el escrutinio definitivo.

“Las votaciones son muy exactas”, afirmó Quiroz, al recordar que en la primera vuelta presidencial las diferencias entre el preconteo y los resultados finales fueron inferiores al uno por ciento.

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Mientras continúan las revisiones de actas y reclamaciones pendientes, el país permanece a la expectativa de la decisión final del CNE, que deberá certificar oficialmente quién será el próximo presidente de Colombia para el periodo que comenzará el próximo 7 de agosto.