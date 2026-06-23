Nuevas pistas sobre caso de la modelo Natalia Villalba, quien apareció muerta dentro de una maleta en Bogotá

Foto caso Natalia Villalba: buscan a dos extranjeros tras el hallazgo de la modelo dentro de una maleta en Bogotá.

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Las investigaciones sobre la muerte de Natalia Villalba Angarita, la mujer de 36 años encontrada sin vida dentro de una maleta en el norte de Bogotá, continúan avanzando. Mientras las autoridades recopilan pruebas para esclarecer lo ocurrido, han surgido nuevos detalles que podrían ser determinantes para resolver uno de los casos que más conmoción ha generado en la capital del país durante los últimos días.

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El hallazgo ocurrió en un edificio ubicado en el sector de Chapinero, específicamente en la calle 95 con carrera 2. De acuerdo con la información preliminar, personal de limpieza ingresó al apartamento donde se hospedaba la mujer y encontró su cuerpo oculto dentro de una maleta gris tipo metal que estaba semiabierta en el baño del inmueble. En el lugar, además, la ducha permanecía abierta, una circunstancia que ahora forma parte de las líneas de investigación.

Quién era Natalia Villalba: revelan nuevos detalles del caso de la modelo encontrada muerta en Bogotá

Tras conocerse el caso, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación bajo las hipótesis de homicidio doloso y muerte violenta, mientras expertos forenses y judiciales trabajan para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Dos extranjeros aparecen en el radar de las autoridades

Uno de los elementos que más llama la atención de los investigadores es la presencia de dos ciudadanos extranjeros que tuvieron contacto con la víctima durante los días previos al hallazgo.

Según los registros del establecimiento donde se alojaba Natalia Villalba, un ciudadano estadounidense permaneció con ella durante la primera reserva del apartamento, entre el 3 y el 7 de junio. Posteriormente, la mujer extendió su estadía hasta el 21 de junio.

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Las autoridades también establecieron que un ciudadano británico llegó al inmueble el pasado miércoles y permaneció allí durante un solo día. Ambos hombres son considerados personas de interés dentro de la investigación y actualmente son objeto de búsqueda mientras se verifica su posible relación con los hechos.

Los investigadores adelantan labores de recolección de rastros biológicos, huellas dactilares y otros elementos de prueba encontrados en la escena. El objetivo es reconstruir los movimientos de la víctima durante sus últimos días y determinar quiénes estuvieron con ella antes de su muerte.

Quién era Natalia Villalba

La información recopilada por las autoridades indica que Natalia Villalba Angarita, oriunda de Cúcuta, se desempeñaba como modelo y mantenía una activa presencia en redes sociales.

Durante la inspección realizada en el apartamento, los investigadores encontraron documentos de viaje que permitieron establecer que la mujer había realizado varios desplazamientos internacionales en los últimos meses. Entre los destinos identificados figura España, país al que habría viajado en repetidas ocasiones.

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Estos movimientos internacionales también son analizados por las autoridades con el propósito de reconstruir su entorno personal y establecer posibles conexiones relevantes para el caso.

La investigación continúa

Por ahora, el CTI de la Fiscalía mantiene un amplio despliegue investigativo en el edificio donde ocurrió el hallazgo y en otros lugares relacionados con la víctima. Los peritos buscan establecer el mecanismo exacto de muerte, identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon este crimen.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, el caso de Natalia Villalba sigue generando interrogantes. Las autoridades confían en que el análisis de las pruebas recolectadas permita reconstruir los últimos momentos de la modelo y arrojar luz sobre un hecho que ha causado profunda conmoción en Bogotá y en todo el país.