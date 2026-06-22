“No nos asustan sus rugidos ni alaridos”: Iván Cepeda arremete contra discurso de De La Espriella tras ganar preconteo

El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció este lunes, 22 de junio, sobre los resultados de la segunda vuelta después de que Abelardo De La Espriella quedara como ganador en el preconteo de la Registraduría. Por medio de una rueda de prensa, el político del Pacto Histórico se refirió al estado de los escrutinios, la respuesta de la ciudadanía y distintas afirmaciones del abogado tras los comicios.

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El también senador comenzó aclarando que esperará al escrutinio total de todo el material electoral marcado, nacional e internacional, para reconocer oficialmente el resultado de las elecciones, y precisó que su movimiento impugno decenas de miles de mesas de votación. En segundo lugar, hizo un llamado a la calma y la serenidad mientras se lleva a cabo la fase del escrutinio, y aclaró que desde su partido no se han convocado movilizaciones.

“De aquí no nos vamos a ir”

Sin embargo, el momento más llamativo de su intervención fue la respuesta al discurso de De La Espriella después de que se conocieran los resultados, en los que ganó con una estrecha diferencia de alrededor de 250.000 votos. El abogado obtuvo 12,95 millones de votos frente a Cepeda, quien recibió 12,7 millones de sufragios.

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El senador calificó como “irrespetuosas y desobligantes” varias imágenes del presidente Gustavo Petro que proyectó la campaña de De La Espriella en el escenario donde aceptó el resultado a su favor, y afirmó que su discurso fue “absolutamente ambiguo”.

“Por una parte dijo que iba a ser estrictamente respetuoso de la constitución, que iba a respetar a sus contradictores políticos y que les iba a dar garantías; pero, a renglón seguido, (...) nos pidió al presidente Petro y a mi que alistemos valijas, maletas, no sé para qué, de aquí no nos vamos a ir” señaló. El candidato recalcó con contundencia que tiene claro cual es su comportamiento y rechazó las amenazas de su rival.

“A nosotros que no nos amenace”

Ante las afirmaciones de De La Espriella asegurando que “el tigre muerde duro y puede morder todavía más fuerte”, Cepeda arremetió: “A nosotros que no nos amenace, somos un movimiento político muy numeroso; somos, según arrojan los resultados, la mitad de este país en términos políticos; tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos, hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos; así que no, que no nos venga a amenazar. No nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos”.

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Insistiendo en lo dicho durante su discurso del domingo, Cepeda reiteró su propuesta de “buscar, sea cual sea el escrutinio y los resultados, un acuerdo y un diálogo nacional”, y apuntó que “ante un país que está claramente dividido en dos mitades casi que idénticas y simétricas es, por lo menos torpe, pensar que se puede imponer a la fuerza al otro ideas, decisiones o medidas”.

Hacia el final de su intervención, el candidato del Pacto Histórico precisó que, aunque están abierto al diálogo, no están dispuestos a “permitir humillaciones, gritos o imposiciones que provengan de la soberbia de quien cree que ha tocado el cielo con las manos”.