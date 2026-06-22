En plenas elecciones, encontraron a más de 50 personas reportadas como desaparecidas en puestos de votación

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En medio de los comicios de la segunda vuelta presidencial, llevados a cabo el domingo 21 de junio, la Fiscalía reportó que encontró a decenas de personas reportadas como desaparecidas que asistieron a los puestos de votación en múltiples departamentos del país.

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Fueron, en total, 52 los ciudadanos encontrados durante la jornada electoral. La mayoría de los casos se registró en Medellín (11), Cali (7), Boyacá (6), Magdalena (6), Huila (5), Norte de Santander (5), Caldas (4) y Bogotá (2). Esta cifra se suma a las 77 personas reportadas como desaparecidas que también fueron ubicadas durante la primera vuelta.

Adicionalmente, las autoridades reportaron que durante la jornada capturaron a cinco personas por presuntos delitos electorales. “Corresponden a un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta); un votante que trató de sufragar por otra persona en Inírida (Guainía); un hombre que destruyó una urna en Valledupar (Cesar); un ciudadano que sufragó dos veces, una de ellas por su pareja, en Medellín (Antioquia); una mujer que falsificó una credencial de testigo electoral en Sincelejo (Sucre), y una persona que se presentó a votar con una cédula ajena en Aipe (Huila)”, afirmaron en un comunicado emitido tras los comicios.

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A su vez, se materializaron 53 capturas de personas con órdenes judiciales vigentes por otros delitos ajenos a las elecciones, como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos, en los departamentos de Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca, Nariño y Bogotá. Durante la primera vuelta, la cifra de detenidos ascendió a 93 personas.