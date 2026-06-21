Ivan Cepeda sale a hablar tras segunda vuelta: “reconocemos el preconteo como un dato que no es oficial ni vinculante”

El candidato Iván Cepeda se pronunció en la tarde de este domingo, 21 de junio, sobre los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial, en la que quedó como ganador el aspirante Abelardo De La Espriella. En su discurso, pronunciado en el Royal Center, en Bogotá, hizo énfasis en la importancia del escrutinio ante la estrecha diferencia entre ambos aspirantes.

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“Nuestro más sincero, profundo y afectuoso reconocimiento y gratitud a 12.700.000 colombianos y colombianas, que con su respaldo y apoyo en las urnas consolidan nuestra convicción de que el cambio social, democrático, profundo de la sociedad democrática es perfectamente posible y está plenamente vigente hoy en Colombia”. Comenzó.

Advirtió que esperará el escrutinio

El también senador llamó la atención sobre la poca diferencia entre los votos de ambos candidatos, que es de poco más de 250.000 sufragios, la menor en la historia de las segundas vueltas en el país. Cepeda obtuvo alrededor de 12.700.000 votos, mientras De La Espriella recibió 12.945.000 sufragios según el preconteo.

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“Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. Y por eso, esta noche, debo decir lo siguiente: El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es, aún, no oficial ni vinculante”, expresó, y agregó: “Reconocemos su primer resultado, pero debos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.00 mesas en todo el país”.

Según Cepeda, su equipo reconocerá el resultado oficial de estas elecciones cuando se conozca el resultado final del escrutinio y se someta a múltiples verificaciones.

Reconoció la campaña popular

Adicionalmente, el lider político agradeció a los diferentes sectores de la población que apoyaron su campaña y aportaron “recursos de su propio bolsillo” durante las últimas semanas. “Estamos orgullosos y satisfechos de la capaña que hemos llevado a cabo. Hemos reafirmado la autenticidad de nuestro proyecto político, no hemos acudido a la mentira, al disfraz, a mentirle a los electores sobre nuestras propuestas”, precisó.