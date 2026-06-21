“A ver si termina el desorden”: Luis Carlos Sarmiento Angulo lanza fuerte mensaje en plena jornada electoral

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador del Grupo Aval, se pronunció este domingo 21 de junio sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El magnate destacó el desarrollo de la jornada electoral y dio pistas de sus intenciones al participar de los comicios.

Lea también: Lancha con material electoral se incendió en Bolívar horas antes de las votaciones: estaba contratada por la Registraduría

Ante los micrófonos, el empresario afirmó que “es un día muy importante para todos los colombianos” y mandó un duro mensaje al gobierno actual: “a ver si termina el desorden y volvemos al orden constitucional”. Además, exaltó el trabajo de la Registraduría en la organización de las elecciones y las garantías observadas durante el día.

“En todos los países las opiniones se dividen y por eso hay que organizar estas elecciones. Realmente es muy satisfactorio ver lo bien organizado que está esto”, puntualizó.

Otras figuras empresariales han revelado su voto

Diferentes personalidades influyentes del mundo empresarial también han expresado su opinión de cara a la segunda vuelta presidencial, sea revelando explícitamente su voto o hablando sobre el proceso y la constitución. Entre ellos está también el empresario Mario Hernández, dueño de la casa de moda del mismo nombre, quien desde hace años ha manifestado su simpatía con la derecha y en los últimos días ha publicado múltiples mensajes a favor de Abelardo de la Espriella.

Esto le puede interesar: ¿Benedetti buscará la alcaldía de Barranquilla con Petro como candidato a gobernar el Atlántico? el ministro aclaró rumores

“Apoyé a Paloma Valencia porque representó unos principios en los que creo. Esta noche no perdimos. El pueblo decidió defender la democracia, la seguridad, la empresa y la confianza inversionista. Hoy ganó Colombia. A recuperar a Colombia en segunda. Vamos Tigre y Restrepo!”, expresó tras la primera vuelta presidencial, y desde ese momento ha reiterado su apoyo.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha manifestado su rechazo a las opiniones del presidente Gustavo Petro a favor de Iván Cepeda y en contra de De La Espriella, recordando que la participación en política está prohibida para los funcionarios públicos.