“Los amigos de Israel siguen ganando”: Benjamin Netanyahu felicita a Abelardo De La Espriella por victoria en el preconteo

Tras conocerse los resultados del preconteo de la Registraduría que dieron como ganador al candidato Abelardo De La Espriella, distintas felicitaciones internacionales comenzaron a llegar para respaldar su futuro mandato, en caso de que el escrutinio confirme el resultado. Entre las voces de apoyo al abogado estuvieron las de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Gideon Sa’ar, quienes le enviaron un mensaje este lunes 22 de junio.

Lea también: “No nos asustan sus rugidos ni alaridos”: Iván Cepeda arremete contra discurso de De La Espriella tras ganar preconteo

Felicitaciones desde un estado señalado de genocidio

Netanyahu, señalado como responsable del genocidio en la Franja de Gaza contra ciudadanos palestinos (según la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados de la ONU), y con orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, expresó: “Felicitaciones al Presidente electo Abelardo De La Espriella. Espero trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Vivan los Acuerdos de Isaac!”.

Esto le puede interesar: En plenas elecciones, encontraron a más de 50 personas reportadas como desaparecidas en puestos de votación

Por su parte, Sa’ar compartió una foto con el candidato y afirmó: ¡El Tigre ganó, Colombia ganó! Felicitaciones a mi amigo Abelardo De La Espriella por su impresionante victoria en las elecciones presidenciales de Colombia". El ministro aseguró que el gobierno israelí espera trabajar con el presidente electo “para revitalizar las relaciones entre Israel y Colombia y llevarlas a su nivel más alto de todos los tiempos”.

Adicionalmente, el funcionario informó que le extendió una invitación a De La Espriella para visitar Israel: “espero darle la bienvenida en Jerusalén muy pronto. ¡Mucho éxito, Abelardo, y felicitaciones al pueblo colombiano, que inicia un nuevo y prometedor camino hacia el futuro!“.

Conozca esta historia: “Tranquilidad y mesura”: Gustavo Petro insiste en la relevancia de los escrutinios y hace un llamado contra el odio

“El pueblo de Israel se ha defendido”

En entusiasmo desde Israel por la victoria de De La Espriella podría marcar un giro drástico en la relación entre ese país y Colombia, fracturada durante el gobierno de Gustavo Petro por su desaprobación al genocidio cometido sobre la población palestina.

El propio De La Espriella, en una entrevista con Publimetro, afirmó: “El estado de Israel, el primer ministro Netanyahu, está haciendo lo que tiene que hacer para defender a su pueblo, y es lo mismo que voy a hacer yo para defender a Colombia. Cueste lo que cueste. Así haya gente a la que no le guste (...) uno tiene que defender a su gente y no puede, bajo ninguna circunstancia, arrodillarse al terorrismo”.