“Tranquilidad y mesura”: Gustavo Petro insiste en la relevancia de los escrutinios y hace un llamado contra el odio

El presidente Gustavo Petro insistió en la tarde de este domingo 21 de junio en la importancia de los escrutinios, poco después de que se conocieran los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial. Los comicios para elegir al nuevo presidente de la República entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella dejaron un veredicto favorable para el segundo, pero aún se espera el escrutinio para definir oficialmente al próximo mandatario.

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El jefe de Estado insistió en la importancia de esta fase ante los estrechos resultados de ambos candidatos, a quienes solo los separa cerca de 250.000 votos. Cepeda obtuvo alrededor de 12.700.000 votos, mientras De La Espriella recibió 12.945.000 sufragios según el preconteo. Además, reiteró sus denuncias sobre las presuntas debilidades del software de la Registraduría y sus múltiples sospechas de fraude.

“Advertí que el software de los hermanos Bautista era vulnerable según la sentencia del Consejo de Estado del 2018 y que debía cambiarse por un software público. Solicité a tiempo una auditoría experta del software de los hermanos Bautista, y el registrador no lo permitió”, Petro señaló que hay una supuesta evidencia de cambio de direcciones IP de varios servidores de la registraduria nacional, e inclusó afirmó que “el único con capacidad de hacer eso en el mundo es el estado de Israel”.

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El mandatario aseguró que le pasará información a los jueces sobre lo que denuncia “para que haga la auditoría experta al software electoral que no se ha realizado para hacerlo en el proceso mismo de escrutinio”; y solicitó un escrutinio de todas las mesas y un reconteo de todos los votos.

Entre sus mensajes, sorprendió con un llamado a la tranquilidad y la mesura “para lograr un escrutinio a fondo y bien hecho que refleje la real decisión de la ciudadanía”. “Mantengo en que es hora antes de dejarse ganar del odio, la búsqueda de un diálogo nacional entre las corrientes políticas fundamentales en que se divide por mitad la sociedad colombiana, cualquiera el sea el resultado real del escrutinio”, finalizó.