Denuncian presunta irregularidad en puesto de votación: mujer habría votado sin presentar su cédula

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

La jornada de segunda vuelta presidencial que se desarrolla este domingo 21 de junio de 2026 en Colombia, en la que los ciudadanos eligen entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como próximo presidente de la República, ya registra algunas denuncias sobre posibles situaciones irregulares en puestos de votación.

Una de ellas fue expuesta durante la transmisión de Señal Colombia, donde una persona identificada como aparente testigo electoral aseguró haber presenciado un hecho que habría ocurrido en Corferias, en Bogotá, el puesto de votación más grande del país.

Según el denunciante, una mujer habría sido autorizada para sufragar presentando un carné y no la cédula de ciudadanía, documento exigido por para ejercer el derecho al voto.

Vea acá: “La ley le vale M”: Carlos Antonio Vélez cuestionó a Petro por su actuar a la hora de votar

“Permitir que una persona presente un carné y se le permita que vote así, eso es una irregularidad y eso no puede pasar. Otra persona acude a decirle que por qué votó de esa manera, entonces hacen como un movimiento en el que al parecer le traen la cédula, pero finalmente no dejaron verificar si era la cédula de la señora o no. Es delicado porque se puede prestar para cualquier tipo de cosa”, manifestó el ciudadano durante la transmisión.

Lo que dice la normativa

De acuerdo con las reglas establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ciudadanos deben identificarse con su cédula de ciudadanía para poder votar.

Vea acá: ¿Qué pasa si lo encuentran usando el celular a la hora de votar?: Petro lo dejó claro

Por el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de la Registraduría sobre el caso denunciado en Corferias ni se ha confirmado si efectivamente se presentó alguna irregularidad durante el procedimiento mencionado.

Llamado a reportar anomalías

Las autoridades electorales han reiterado que cualquier situación que pueda afectar la transparencia de la jornada debe ser reportada de inmediato a los delegados de la Registraduría, jurados de votación, autoridades competentes o entes de control para que sea verificada y, de ser necesario, investigada.