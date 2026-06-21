“La ley le vale M”: Carlos Antonio Vélez cuestionó a Petro por su actuar a la hora de votar

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La jornada de segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio sigue dejando reacciones más allá de las urnas. En esta ocasión, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro luego de que este se pronunciara sobre la prohibición del uso de celulares dentro de los cubículos de votación.

Vea acá: ¿Qué pasa si lo encuentran usando el celular a la hora de votar?: Petro lo dejó claro

Horas antes de ejercer su derecho al voto, Petro recordó que los ciudadanos no deben ingresar con teléfonos móviles o cámaras al lugar donde marcan el tarjetón, argumentando que la medida busca garantizar la libertad del sufragio.

“No se debe llevar celulares ni cámaras. Quien use un celular en el cubículo, se decomisa por la Policía, para garantizar la libertad del voto total”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, posteriormente se difundieron imágenes del presidente mostrando públicamente su voto, situación que generó críticas en redes sociales. Una de las más comentadas fue la de Carlos Antonio Vélez, quien cuestionó lo que consideró una contradicción entre el mensaje del jefe de Estado y su comportamiento durante la jornada electoral.

A través de su cuenta de X, el reconocido comentarista escribió:

“¿Qué tal el sujeto? Que no se puede usar el celular en los cubículos… lo q significa q no se pueden dejar ver los votos... habló del tema una hora con su verborrea gangosa y lo primero q hace es mostrar el voto a las cámaras… la ley le vale M”.

La publicación rápidamente generó reacciones entre seguidores y detractores del presidente, en medio de una elección histórica en la que los colombianos escogen al próximo mandatario entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El antecedente de la primera vuelta

La discusión sobre la exhibición pública del voto por parte del presidente no es nueva. Durante la primera vuelta presidencial, Petro también mostró ante las cámaras el tarjetón marcado por Iván Cepeda, hecho que provocó cuestionamientos y llevó al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, a pronunciarse sobre el tema.

En ese momento, Eljach explicó que el secreto del voto es una garantía constitucional destinada a proteger al elector de posibles presiones o represalias, pero aclaró que no constituye una obligación para quien decide revelar voluntariamente su elección.

Vea acá: “La mejor opción”: Iván Mejía explicó por qué vota por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial

“El secreto del voto es una garantía democrática para que a la persona que vota no la vayan a perseguir por la manera como vote. El secreto del voto es una garantía, no es una obligación. Por tanto, cada quien es dueño de su secreto. Si yo quiero revelar mi secreto, estoy en libertad de hacerlo”, señaló el jefe del Ministerio Público.

El procurador también comparó la situación con lo que ocurre habitualmente en el Congreso, donde los legisladores anuncian públicamente el sentido de su voto antes de determinadas decisiones.

Mientras avanza la jornada electoral, el debate sobre los límites entre la reserva del sufragio y la libertad individual para hacerlo público volvió a instalarse en la discusión política nacional, impulsado por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, buscando evitar la compra de votos y la confirmación del acto, y por las posteriores críticas de Carlos Antonio Vélez.