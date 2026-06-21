¿Le debieron decomisar el celular?: Robledo publicó foto de su voto y desató polémica en redes

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La segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio sigue generando controversias más allá de las urnas. Esta vez, el protagonista fue el exsenador y dirigente político Jorge Enrique Robledo, quien compartió en sus redes sociales una fotografía de su tarjetón marcado, confirmando que votó en blanco en la elección que enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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A través de su cuenta de X, Robledo publicó una imagen del tarjetón junto con el mensaje:

“Este fue mi voto en blanco de hace unos minutos”.

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente abrió un debate entre usuarios que cuestionaron tanto el uso de un celular dentro del cubículo de votación como su decisión de no respaldar a ninguno de los dos candidatos que disputan la Presidencia de la República.

La pregunta sobre el uso del celular

La controversia se da apenas horas después de que el presidente Gustavo Petro recordara públicamente que no está permitido ingresar con celulares o cámaras al cubículo de votación.

“No se debe llevar celulares ni cámaras. Quien use un celular en el cubículo, se decomisa por la Policía, para garantizar la libertad del voto total”, afirmó el mandatario durante la jornada electoral.

Por esa razón, varios usuarios se preguntaron si, al haber tomado una fotografía de su tarjetón marcado, Robledo incumplió la restricción mencionada por el jefe de Estado y si las autoridades debieron haberle decomisado el dispositivo.

Ola de comentarios y críticas

Más allá de la discusión sobre la fotografía, buena parte de las reacciones estuvieron enfocadas en reprocharle al dirigente político haber optado por el voto en blanco en una elección considerada decisiva para el futuro del país.

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Entre los comentarios que recibió la publicación se encuentran mensajes como:

“Don Jorge, está prohibido usar celulares en el momento de la votación. ¿No pudo respetar ni una sola prohibición? Personas como usted alimentan el delito de compra de votos”.

“Y en blanco fue toda su vida”.

“Jajajajaja, qué oso publicar con orgullo ese voto. recójase ya de una vez por todas, Robledo”.

“Ridículo”.

“Con tal de mostrar su falsa superioridad moral es hasta capaz de violar una ley tan sencilla como no usar dispositivos electrónicos en la urna. Triste ocaso”.

“¿Pero cómo le tomó la foto? Si la Registraduría lo tiene prohibido. Aquí una violación a las normas electorales”.

Otros usuarios, por su parte, cuestionaron directamente la decisión política del exsenador de no respaldar ninguna de las dos campañas en disputa.

“Miserable, en vez de apoyar la vida, la paz y el progreso con Iván Cepeda. El voto en blanco es votar por destripar a la izquierda y al que piensa diferente y votar contra los derechos humanos. Decepcionante”.

Un debate que se repite

La discusión sobre la divulgación pública del voto ha estado presente durante toda la jornada electoral. En la primera vuelta presidencial también se generó polémica cuando el presidente Gustavo Petro mostró públicamente su tarjetón marcado.

En esa ocasión, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, explicó que el secreto del voto es una garantía constitucional para proteger a los ciudadanos de presiones o represalias, pero aclaró que cada persona es libre de revelar voluntariamente por quién votó.

Mientras continúa el proceso electoral en todo el país, la publicación de Robledo se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.