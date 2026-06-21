¿Quién era alias ‘Marlon’? El jefe disidente abatido en operación de la Fuerza Pública

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Alias ‘Marlon’, uno de los hombres más buscados de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, fue abatido en una operación desarrollada en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

De acuerdo con el funcionario, alias ‘Marlon’ era considerado el máximo cabecilla de las disidencias de ‘Mordisco’ en el suroccidente colombiano y uno de los principales objetivos de alto valor para las autoridades.

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“Hace un año nos propusimos neutralizar a los principales cabecillas de las disidencias de alias Mordisco en el suroccidente del país. Hoy le cumplimos a Colombia”, afirmó Sánchez a través de sus redes sociales.

Operación en Buenaventura

Según informó el Ministerio de Defensa, la operación fue ejecutada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura, donde fue ubicado y abatido el cabecilla insurgente.

Las autoridades señalaron que alias ‘Marlon’ era señalado de coordinar actividades relacionadas con homicidios, reclutamiento forzado de menores de edad, narcotráfico y acciones terroristas en varias regiones del país.

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Además, se le atribuye participación en la masacre de 21 personas ocurrida el pasado 25 de abril en la vía Panamericana, uno de los hechos violentos más graves registrados recientemente en el suroccidente colombiano.

Acusado de reclutar menores y de nexos con carteles mexicanos

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno Nacional, alias ‘Marlon’ reclutaba menores de edad en el departamento del Cauca para integrarlos a las estructuras armadas ilegales al servicio de las disidencias en Guaviare y Meta.

Asimismo, figuraba entre los criminales más buscados a nivel internacional y era requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Las autoridades lo señalan de actuar como articulador de rutas de tráfico de cocaína y armas con carteles mexicanos, convirtiéndose en una de las piezas clave dentro de la estructura criminal de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Petro celebra el golpe contra las disidencias

Tras conocerse el resultado de la operación, el presidente Gustavo Petro destacó el avance de la ofensiva estatal contra los grupos armados ilegales que operan en el Cauca.

“No ha sido fácil, pero vamos en el camino de liberar todo el Cauca para que su sociedad diversa sea realmente el poder soberano en el territorio caucano”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Desde el Gobierno aseguran que la muerte de alias ‘Marlon’ representa un golpe estratégico para las disidencias de las Farc en el suroccidente del país y reafirma la intención de continuar las operaciones contra los cabecillas que permanezcan activos dentro de estas estructuras criminales.

El reporte del Ministro de Defensa

“𝐋𝐄 𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐈𝐌𝐎𝐒 𝐀 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀: 𝐂𝐀𝐘Ó 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 “𝐌𝐀𝐑𝐋𝐎𝐍”, 𝐌Á𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐃𝐄 “𝐌𝐎𝐑𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎” 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐒𝐔𝐑𝐎𝐂𝐂𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀Í𝐒.

Hace un año nos propusimos neutralizar a los principales cabecillas de las disidencias de alias Mordisco en el suroccidente del país. Hoy le cumplimos a Colombia.

Alias Marlon, el criminal más peligroso de esta estructura y el objetivo de alto valor que faltaba por neutralizar, fue abatido por nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía Nacional en área rural de la vereda San Isidro, en Buenaventura, Valle del Cauca.

Responsable de homicidios, reclutamiento de menores, narcotráfico y actos terroristas, alias “Marlon” sembró dolor en cientos de familias colombianas. Entre los hechos que se le atribuyen está la masacre de 21 personas en la vía Panamericana el pasado 25 de abril.

Su desprecio por la vida llegó a tal extremo que alias Marlon reclutaba menores de edad en el Cauca para enviarlos como carne de cañón al servicio de alias Mordisco en Guaviare y Meta.

Alias Marlon también figuraba entre los criminales más buscados internacionalmente y era requerido por los Estados Unidos por narcotráfico y por su papel como articulador del tráfico de cocaína y armas con carteles mexicanos.

Iremos por los cabecillas que reemplacen a los criminales neutralizados. La neutralización de alias Marlon representa un golpe estratégico contra las disidencias de alias “Mordisco” y demuestra que la Fuerza Pública mantiene la iniciativa y ofensiva operacional en todo el territorio nacional.

El crimen no tiene futuro. A quienes aún integran estas estructuras criminales les reiteramos un mensaje: la mejor decisión es desmovilizarse, como lo hicieron alias Kevin y alias Giovany, cabecillas que delinquían en el Cañón del Micay.

Mi reconocimiento a nuestros valientes militares y policías. Nadie arriesga la vida estando desmoralizado. Colombia tiene una Fuerza Pública firme, decidida y comprometida con la defensa de la vida, la democracia y la libertad”.