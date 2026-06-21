¿Qué pasa si lo encuentran usando el celular a la hora de votar?: Petro lo dejó claro

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

Ciudadanos votando y jurados realizando el conteo de votos en un puesto electoral en Antioquia.

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En medio de la jornada de segunda vuelta presidencial que se desarrolla este domingo 21 de junio de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a los ciudadanos para que ejerzan su derecho al voto de manera libre y sin presiones externas, además recordó la prohibición del uso de celulares en los cubículos.

Antes de dirigirse a su puesto de votación, el mandatario recordó una de las restricciones que rigen durante el proceso electoral: la prohibición de utilizar teléfonos celulares o cámaras dentro del cubículo de votación.

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“No se debe llevar celulares ni cámaras. Quien use un celular en el cubículo, se decomisa por la Policía, para garantizar la libertad del voto total”, manifestó el jefe de Estado.

Las declaraciones se producen mientras millones de colombianos acuden a las urnas para elegir al próximo presidente de la República entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Petro insistió en que los ciudadanos deben tomar su decisión de manera autónoma, sin dejarse influenciar por intereses económicos o presiones provenientes del exterior.

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“No aceptar injerencias ni dineros y si los aceptan, de todas maneras, votar por el que quieren, no por el que digan ni gobernantes extranjeros ni dineros extranjeros, porque eso nos va a llevar a perder nuestra libertad y volvernos esclavos, a perder nuestra Colombia”, afirmó.

Las autoridades electorales han reiterado que la prohibición del uso de dispositivos electrónicos dentro del cubículo busca proteger el secreto del voto y evitar prácticas como la compra de sufragios, garantizando que cada ciudadano pueda elegir libremente a su candidato.

La jornada electoral avanza en todo el territorio nacional bajo la supervisión de las autoridades y organismos de control, en una elección que definirá quién ocupará la Presidencia de Colombia para el próximo periodo de gobierno.