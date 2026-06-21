Paloma Valencia reitero su apoyo por Abelardo de la Espriella: “En contra de la lucha de clases de Petro”

En medio de una jornada electoral decisiva en la que millones de colombianos acuden a las urnas para definir el rumbo político del país, la senadora Paloma Valencia ratificó su contundente respaldo a la candidatura presidencial del abogado y líder de opinión Abelardo de la Espriella.

Puede leer: “Muerta de hambre”: Levy Rincón arremetió contra Vicky Dávila por entrevista con De la Espriella

A través de sus redes sociales, la congresista del Centro Democrático hizo un llamado urgente a sus seguidores para concentrar el voto en el jurista caribeño, posicionándolo como el contrapeso natural frente a las tesis del actual gobierno de Gustavo Petro y la candidatura de continuidad de Iván Cepeda.

“Los invito a todos a votar por Abelardo de la Espriella. Debemos poner fin al discurso de odio, de lucha de clases y de estamentos, anacrónico, profundamente equivocado y terriblemente destructivo en que Petro nos embarcó y al que Cepeda le da continuidad”, manifestó la senadora en una publicación en su cuenta oficial de X.

Para Valencia, el voto por De la Espriella trasciende las simpatías personales y se convierte en un mandato ideológico. “Debemos votar contra el sectarismo y la lucha de clases de Petro, debemos votar por una Colombia que derrote a los violentos”, enfatizó, alineando su discurso con la promesa de orden, seguridad y defensa del modelo productivo que abandera el abogado.

Le puede interesar: Registraduría le respondió a Petro por denuncia de irregularidades en votación en el exterior

Del distanciamiento a la unidad de la derecha

Este espaldarazo no es un hecho menor, considerando el historial de tensiones que en el pasado distanció a ambas figuras. Aunque siempre han compartido la orilla ideológica de la derecha y el fervor del legado de Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han protagonizado sonados desencuentros.

Las diferencias radicaban principalmente en las formas y los métodos. Mientras Valencia ha construido una carrera política de largo aliento basada en el debate parlamentario institucional, la rigurosidad técnica y el apego a las dinámicas partidistas, De la Espriella ha optado por la tribuna pública, la confrontación mediática directa y un estilo estridente y punzante que a veces incomodaba a los sectores más tradicionales del uribismo.

Incluso en los debates internos sobre quién debería liderar la oposición, se percibían recelos mutuos por el protagonismo y la legitimidad de sus liderazgos. Sin embargo, el avance del bloque de izquierda en las encuestas y la inminencia de las elecciones forzaron un pragmatismo político. La necesidad de presentar un frente unificado contra las reformas del petrismo disipó los viejos resentimientos.

Una jornada de alta tensión

El pronunciamiento de Valencia llega en el momento de mayor calor político, con los puestos de votación registrando una afluencia masiva bajo estrictas medidas de seguridad en todo el territorio nacional. Los analistas coinciden en que el apoyo público de la senadora consolida a De la Espriella como una de las cartas más fuertes de la derecha y el centroderecha, capturando el voto del electorado que rechaza de tajo las políticas económicas y sociales de la actual administración.

Más noticias: Karol G se pronunció sobre la segunda vuelta presidencial del 21 de junio: ¿Reveló a qué candidato apoya?

Con las urnas aún abiertas y el país en vilo, la declaración de Valencia confirma que en la política colombiana actual, los antiguos choques personales pasan a un segundo plano cuando se trata de cerrarle el paso al proyecto político de Gustavo Petro.