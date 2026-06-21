Registraduría le respondió a Petro por denuncia de irregularidades en votación en el exterior

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A mitad de la jornada electoral de este domingo 21 de junio, el presidente Gustavo Petro volvió a encender las alertas sobre el desarrollo de las votaciones en el exterior. Esta vez, el mandatario denunció una presunta irregularidad que, según contó, habría involucrado a su hijo Andrés Petro al momento de acercarse a ejercer su derecho al voto.

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De acuerdo con el mensaje publicado por el jefe de Estado en su cuenta de X, Andrés Petro habría llegado a votar y se encontró con que una mujer ya habría sufragado en su nombre. Aunque finalmente, según el mismo presidente, le permitieron votar, Petro pidió reforzar la vigilancia sobre los puestos de votación habilitados para colombianos fuera del país.

“El cónsul le dijo que eso estaba sucediendo mucho y que antes no sucedía tanto. Debe aumentar la vigilancia de testigos en el exterior”, escribió Petro en su publicación.

La denuncia se conoció en medio de la segunda vuelta presidencial, una jornada en la que los colombianos eligen entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella al próximo presidente de la República. La Registraduría tiene habilitado material pedagógico específico para los jurados de votación en el exterior, incluyendo el diligenciamiento de los formularios E-10 y E-11 para el registro de votantes fuera del país.

Registraduría le respondió a Petro

La Registraduría Nacional no tardó en responder al señalamiento del presidente. A través de un mensaje en X, la entidad aclaró que, en el caso de las votaciones en el exterior, los jurados no son designados directamente por la Registraduría, sino por los respectivos cónsules.

“En el exterior los jurados son designados directamente por los cónsules”, le respondió la entidad al mandatario.

Hasta el momento, no hay una confirmación oficial sobre la presunta suplantación denunciada por Petro. Por esa razón, el caso se mantiene como una denuncia que deberá ser revisada por las autoridades competentes, si se adelanta una verificación formal.

La entidad electoral, por su parte, ha reiterado durante el proceso que existen protocolos para el funcionamiento de las mesas en el exterior y para el uso de formularios como el E-10 y E-11, claves en el registro de votantes durante la jornada.

La controversia se suma a los cuestionamientos que el presidente ha hecho sobre el proceso electoral en las últimas semanas, especialmente frente a los votos de colombianos en el exterior. Sin embargo, en este caso puntual, la Registraduría respondió señalando que la responsabilidad sobre la designación de jurados fuera de Colombia recae directamente en los consulados.