EN VIVO: ¿Cómo van las elecciones presidenciales? Resultados para Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Segunda vuelta de elecciones: Colombianos vuelven a las urnas para elegir a su próximo presidente

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A las 4 de la tarde de este domingo 21 de junio quedarán oficialmente cerradas las urnas de votación para la segunda vuelta presidencial de las elecciones. Los simpatizantes y las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella seguirán de cerca los resultados de estas votaciones. Siga en vivo los boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

(Lea más noticias sobre las elecciones presidenciales dando clic en: Registraduría le dio contundente respuesta a Petro tras supuesta irregularidad en mesa de votación de su hijo).

Resultados de la segunda vuelta presidencial en vivo

05:09 p.m.: La Registraduría revela el boletín 15 con el 98,91 %:

Abelardo de la Espriella: 49,68 % con 12.878.969 votos.

49,68 % con 12.878.969 votos. Iván Cepeda: 48,67 % con 12.617.038 votos.

48,67 % con 12.617.038 votos. Voto en blanco: 1,63 % con 423.989 votos.

05:04 p.m.: Registraduría publica el boletín 12 con el 97 % de las mesas informadas:

Abelardo de la Espriella: 49,84 % con 12.610.142 votos.

49,84 % con 12.610.142 votos. Iván Cepeda: 48,51 % con 12.275.105 votos.

48,51 % con 12.275.105 votos. Voto en blanco: 1,63 % con 402.003 votos.

04:59 p.m.: Registraduría publica el boletín 11 con el 94,54 % de las mesas informadas:

Abelardo de la Espriella: 49,93 % con 12.268.482 votos.

49,93 % con 12.268.482 votos. Iván Cepeda: 48,43 % con 11.900.791 votos.

48,43 % con 11.900.791 votos. Voto en blanco: 1,63 % con 402.003 votos.

04:54 p.m.: Décimo boletín de la Registraduría con el 89,58 % de las mesas informadas:

Abelardo de la Espriella: 50,10 % con 11.580.989 votos.

50,10 % con 11.580.989 votos. Iván Cepeda: 48,25 % con 11.153.725 votos.

48,25 % con 11.153.725 votos. Voto en blanco: 1,63 % con 377.076 votos.

04:49 p.m.: Noveno boletín de la Registraduría con el 80,44 % de las mesas informadas:

Abelardo de la Espriella: 50,33 % con 10.281.481 votos.

50,33 % con 10.281.481 votos. Iván Cepeda: 48,04 % con 9.813.011 votos.

48,04 % con 9.813.011 votos. Voto en blanco: 1,61 % con 330.602 votos.

04:44 p.m.: Octavo boletín de la Registraduría con el 65,44 % de las mesas informadas:

Abelardo de la Espriella: 50,55 % con 8.150.196 votos.

50,55 % con 8.150.196 votos. Iván Cepeda: 47,83 % con 7.711.790 votos.

47,83 % con 7.711.790 votos. Voto en blanco: 1,60 % con 258.097 votos.

04:35 p.m.: Séptimo boletín de la Registraduría con el 46,74 % de las mesas informadas:

Abelardo de la Espriella: 50,52 % con 5.565.308 votos.

50,52 % con 5.565.308 votos. Iván Cepeda: 47,88 % con 5.274.674 votos.

47,88 % con 5.274.674 votos. Voto en blanco: 1,58 % con 174.394 votos.

04:35 p.m.: Sexto boletín de la Registraduría con el 28,62 % de las mesas informadas:

Abelardo de la Espriella: 50,43 % con 3.126.550 votos.

50,43 % con 3.126.550 votos. Iván Cepeda: 47,99 % con 2.975.165 votos.

04:29 p.m.: Quinto boletín de la Registraduría con el 14,4 % de las mesas informadas:

Abelardo de la Espriella: 50,61 % con 1.355.062 votos.

50,61 % con 1.355.062 votos. Iván Cepeda: 47,84 % con 1.280.934 votos.

04:24 p.m.: Este es el cuarto boletín de la Registraduría con el 5,7 % de las mesas informadas:

Abelardo de la Espriella: 50,70 % con 405.378 votos.

Iván Cepeda: 47,79 % con 382.066 votos.

04:19 p.m.: La Registraduría revela su tercer boletín con el 1,82 % de las mesas informadas:

Abelardo de la Espriella: 49,65 % con 77.163 votos.

Iván Cepeda: 48,85 % con 75.916 votos.

04:15 p.m.: La Registraduría publicó su segundo boletín con el 0,53 % de las mesas informadas:

Iván Cepeda: 49,43 % con 15.984 votos.

Abelardo de la Espriella: 49,16 % con 15.898 votos.

04:09 p.m.: Mucha atención, la Registraduría publicó su primer boletín con el reporte del 0,09 % de las mesas informadas. Estos son los primeros resultados:

Iván Cepeda: 56,76 % con 1.556 votos.

Abelardo de la Espriella: 41,80 % % 1.146 con votos.

04:00 p.m.: Oficialmente, los puestos de votación están cerrados y los jurados inician el proceso de preconteo.

03:29 p.m.: La Registraduría les recordó a los ciudadanos que los resultados del preconteo sólo empezarán a conocerse después de las 4 de la tarde, cuando se dé el cierre de las urnas. “Cualquier información suministrada antes de ese horario es falsa”, indicó la Registraduría en su cuenta oficial en X. En ese sentido, invitaron a los ciudadanos a seguir los resultados por medio de canales verificados.

02:22 p.m.: Después de que el ministro del interior, Armando Benedetti, informó que recibieron reportes de tarjetones que aparecieron con marcas, la Registraduría Nacional se pronunció. “La tarjeta electoral que presente cualquier marca debe ser reemplazada para tranquilidad del votante. Dale tu voto de confianza al proceso electoral”, informó la entidad.