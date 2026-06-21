Registraduría le dio contundente respuesta a Petro tras supuesta irregularidad en mesa de votación de su hijo

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Después de que el presidente Gustavo Petro puso en evidencia una presunta irregularidad que se presentó en el puesto de su hijo, Andrés Petro, en el exterior, la Registraduría Nacional del Estado Civil le contestó por medio de su cuenta oficial en la red social X.

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Todo empezó con un trino del presidente Petro en el cual se quejó de una situación que tuvo que atravesar su hijo cuando se acercó a ejercer su derecho al voto en el extranjero.

“Mi hijo Andrés Petro que vive en el exterior se acercó a votar a su mesa y descubrió que ya había una señora votado por él. Le permitieron votar pero el cónsul le dijo que eso estaba sucediendo mucho y que antes no sucedía tanto. Debe aumentar la vigilancia de testigos en el exterior”, aseguró el primer mandatario en su trino.

Poco después, la Registraduría le contestó al primer mandatario. “En el exterior los jurados son designados directamente por los cónsules”, advirtió la entidad en su cuenta de X.

En otras palabras, la designación de jurados le corresponde directamente a funcionarios nombrados por el Gobierno Nacional.

Petro volvió a hacer público su voto

Tal y como pasó en la primera vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro acudió a las urnas en la Plaza de Bolívar y, una vez marcó el tarjetón de la votación, lo mostró ante las cámaras. Aunque múltiples sectores de la Oposición han señalado que este tipo de gestos son una forma de participación indebida en política, el primer mandatario ha insistido en manifestar sus posturas durante la actual campaña electoral.

“Yo votaré como siempre por la Libertad, la Vida y el Progreso. No vendo mi nación, mi tierra querida ni a mi pueblo que quiero libre y en paz. Voto por la espada de Bolívar que guíe siempre nuestra soberanía de verdad, nuestra independencia, la República que nos dejó y la unidad del pueblo hacia la felicidad. No voto por rey o tirano o manos ensangrentadas de la gente humilde de mi Patria verdadera”, advirtió Petro en un trino que publicó más temprano.