De la Espriella reveló que tuvo llamada con Yeison Jiménez antes de su fatídico accidente

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La música popular volvió a quedar atravesada por la política en Colombia, pero esta vez el momento no solo tuvo aplausos, canciones adaptadas y frases de campaña. En medio de un encuentro entre Abelardo de la Espriella y varios exponentes del género, el recuerdo de Yeison Jiménez terminó tomando un lugar especial.

Lo que parecía ser un evento más de apoyo de artistas a una candidatura terminó dejando una revelación que movió fibras entre los presentes y que rápidamente empezó a circular en redes sociales. El protagonista de esa historia fue el propio De la Espriella, quien frente a Sonia Restrepo, esposa del fallecido cantante, habló de una conversación que, según él, sostuvo con Yeison exactamente un mes antes del accidente que acabó con su vida.

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La llamada que De la Espriella dijo haber tenido con Yeison Jiménez

En un video que se ha viralizado en redes sociales, Abelardo de la Espriella aparece conversando con Sonia Restrepo durante el encuentro con artistas de música popular. Allí, el candidato le reveló que habló con Yeison Jiménez un mes antes del trágico accidente.

Según lo expresado por De la Espriella en ese registro, Yeison le habría manifestado su apoyo político en esa conversación previa.

El momento generó conversación porque se dio frente a Restrepo y en un espacio donde el nombre de Yeison ya venía teniendo presencia por cuenta de la música. Varios artistas del género popular adaptaron la letra de ‘MLP’, una de las canciones más reconocidas del fallecido intérprete, para respaldar la campaña de De la Espriella.

El encuentro reunió a varios nombres conocidos de la música popular colombiana, entre los artistas que hicieron parte del espacio estuvieron Pipe Bueno, Francy, Ciro Quiñones y Alzate, quienes se sumaron a la actividad en respaldo al candidato.

Durante el evento, De la Espriella agradeció el apoyo de los cantantes y habló de propuestas relacionadas con la industria musical, como la protección de derechos de autor, el fortalecimiento del sector y la posibilidad de que más artistas colombianos puedan vivir dignamente de su trabajo.

La aparición de estas figuras no pasó como un simple saludo. La música popular tiene una conexión fuerte con audiencias regionales, ferias, conciertos, cantinas y redes sociales, por lo que la presencia de sus exponentes en una campaña presidencial termina siendo una movida con bastante eco.

Yeison Jiménez volvió a ser parte de la conversación

El nombre de Yeison Jiménez volvió a sonar en este contexto por partida doble. Primero, por la adaptación de ‘MLP’ durante el encuentro con artistas. Y luego, por la revelación de De la Espriella sobre esa llamada que, según él, ocurrió exactamente un mes antes del accidente y en la que el cantante le habría demostrado su respaldo.

En redes, el video empezó a moverse justamente por esa mezcla de elementos: campaña, música popular, una figura fallecida muy querida por sus seguidores y la presencia de Sonia Restrepo escuchando la revelación.

Al final, el encuentro dejó más que una imagen de respaldo artístico. También abrió una nueva conversación alrededor del lugar que ha ocupado Yeison Jiménez en esta campaña, primero desde su música y ahora desde una llamada que De la Espriella aseguró haber tenido un mes antes de su fallecimiento.