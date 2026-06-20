“Fui su presidente”: Gustavo Petro se despidió de Cali con lágrimas en los ojos y voz entrecortada

En la recta final de la segunda vuelta presidencial, Gustavo Petro volvió a poner a Cali en el centro de la conversación política. El mandatario apareció este viernes 19 de junio en la capital del Valle y, aunque buena parte de su intervención estuvo marcada por un llamado a la calma de cara a la jornada electoral, lo que más dio de qué hablar en redes no fue una frase puntual, sino el cierre emocional de su discurso.

Durante su intervención, Petro les habló directamente a sus seguidores y soltó una advertencia que rápido empezó a replicarse en distintos medios y plataformas: “Ningún ciudadano o ciudadana que me haya hecho presidente debe agredir a nadie el domingo”. El mensaje, lanzado a pocas horas de la segunda vuelta, también estuvo acompañado por nuevas dudas del mandatario sobre las garantías del proceso electoral y por su insistencia en reforzar controles sobre los formularios electorales.

Petro no pudo reunirse con el alcalde de Nueva York ante advertencias de ser arrestado Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la ONU. (Foto: Presidencia) (Presidencia)

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Pero cuando el acto ya iba llegando a su final, la escena cambió de tono. En redes sociales empezó a circular un video que muestra a Petro visiblemente conmovido en el cierre del evento, un momento que fue interpretado por muchos usuarios como un quiebre emocional en medio de la tensión política que rodea la elección, y se le vio al mandatario con la voz entrecortada y lágrimas al despedirse de la capital del cielo.

Y ahí fue donde el tema se salió del libreto institucional. Porque una cosa fue el contenido político del mensaje y otra muy distinta el impacto visual del remate. En tiempos de campaña, un gesto, una pausa o unas lágrimas pueden terminar pesando tanto como una declaración. Más aún cuando el país está a horas de una votación tan apretada.

La visita de Petro a Cali también tuvo una carga simbólica. No solo porque la ciudad sigue siendo una plaza importante para el petrismo, sino porque el presidente pareció intentar dos movimientos al mismo tiempo: pedirles serenidad a los suyos y, a la vez, mantener vivo el discurso de vigilancia sobre el proceso electoral. Ese contraste fue el que terminó haciéndole eco al video.

Por ahora, lo que sí está verificado es el tono general del discurso: un llamado a evitar agresiones el domingo y un nuevo cuestionamiento sobre el blindaje electoral. Lo que encendió la conversación digital fue el final. Y aunque todavía falta una versión oficial más detallada de ese instante, en redes ya quedó montada otra escena de alto impacto: la de un presidente que cerró su paso por Cali con la voz política arriba y la emoción a flor de piel.

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