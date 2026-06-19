Cali será epicentro mundial de la salsa con la primera Billboard Salsa Music Week

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Cali, Colombia, reconocida globalmente como la capital mundial de la salsa, será sede de un evento histórico: la primera edición de la Billboard Salsa Music Week, una iniciativa creada por Billboard Colombia que reunirá por primera vez a todos los actores clave del ecosistema salsero en un mismo espacio.

Del 15 al 19 de septiembre de 2026, la llamada Sucursal del Cielo se convertirá en el epicentro internacional del género, con una programación que integrará música, industria, cultura, formación y espectáculo en una sola semana dedicada exclusivamente a la salsa.

Un encuentro global sin precedentes para la industria salsera

La Billboard Salsa Music Week nace como la primera plataforma integral para la formación, celebración y proyección internacional de la salsa, reuniendo a:

Artistas de talla mundial

Ejecutivos y productores musicales

Compositores y músicos

Bailarines y académicos

Medios de comunicación y creadores de contenido

Marcas y fanáticos del género

El objetivo es conectar a todos los actores que impulsan el presente y el futuro de la salsa, fortaleciendo su ecosistema global y su expansión cultural.

Cali, epicentro de la salsa durante cinco días

Durante cinco días, Cali será escenario de una intensa agenda de actividades que incluyen:

Paneles y conferencias sobre la historia y evolución de la salsa

Debates sobre el negocio musical y el impacto del streaming

Espacios dedicados a la producción musical y procesos creativos

Reflexiones sobre la preservación del legado cultural salsero

Análisis del crecimiento global del género

Además, el evento abordará los retos actuales de la industria musical en un entorno digital en constante transformación.

Formación, cultura y experiencias en vivo

La programación también incluirá espacios de formación especializados en:

Composición musical

Producción y arreglos orquestales

Percusión y ejecución en vivo

Procesos creativos aplicados a la salsa

A esto se sumarán encuentros dedicados al baile como elemento esencial de la identidad salsera, así como experiencias culturales que resaltan el impacto del género en la cultura latinoamericana.

Showcases, networking y feria comercial

La Billboard Salsa Music Week también contará con:

Showcases de artistas emergentes y consolidados

Espacios de networking profesional

Exhibiciones en feria comercial

Activaciones de marca

Shows en vivo

La iniciativa busca generar oportunidades de negocio, alianzas estratégicas y visibilidad internacional para nuevos talentos.

Billboard Salsa Hall of Fame: reconocimiento a la historia del género

Uno de los momentos más destacados será la creación del Billboard Salsa Hall of Fame, un reconocimiento diseñado para honrar a las grandes leyendas de la salsa a nivel mundial.

Este espacio también destacará a los talentos salseros de Cali, cuyo legado ha sido fundamental en la construcción de la identidad musical de la ciudad y su impacto en el mundo.

Escenarios icónicos para una semana histórica en Cali

Las actividades se desarrollarán en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, incluyendo:

Hotel Intercontinental Cali

Centro Cultural de Cali

Teatro Municipal Enrique Buenaventura

Banco de la República

Arena Cañaveralejo

Cada uno de estos escenarios albergará parte de la programación académica, cultural y musical del evento.

Gran cierre en el Estadio Pascual Guerrero

La semana culminará con un concierto masivo en el Estadio Pascual Guerrero, donde se reunirán leyendas y estrellas de la salsa en una celebración sin precedentes.

Este espectáculo final incluirá reconocimientos a las trayectorias más importantes del género, en una ciudad que ha convertido la salsa no solo en música, sino en parte esencial de su identidad cultural.