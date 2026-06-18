Ofrecían palcos y entradas VIP para el Mundial 2026: Cae banda que habría estafado a decenas de personas con sillas que no existían

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Una mujer identificada como Lidia Silvia Cruz fue detenida por autoridades del Estado de México tras ser señalada de participar en un presunto fraude relacionado con la venta de entradas para partidos del Mundial 2026.

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La información fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, quien señaló que la acusada habría operado junto con su pareja sentimental, identificado como Simón Selmen.

De acuerdo con el reporte difundido por el comunicador, la pareja presuntamente ofrecía a sus víctimas diversos paquetes para asistir a encuentros de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo. Entre los productos que supuestamente comercializaban se encontraban boletos generales, palcos e incluso artículos relacionados con el torneo.

El presunto fraude millonario

Según la información compartida por Carlos Jiménez, el esquema habría dejado ganancias cercanas a los 15 millones de pesos. Las víctimas entregaban dinero con la promesa de asegurar lugares para los partidos mundialistas, confiando en que las entradas eran legítimas.

Sin embargo, una vez realizados los pagos, los boletos y accesos prometidos nunca llegaron o resultaron no tener validez. Esto provocó que varias personas presentaran denuncias ante las autoridades correspondientes, lo que derivó en una investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente cuántas personas fueron afectadas ni el monto exacto que cada una habría perdido.

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La detención de Lidia Silvia Cruz

De acuerdo con el periodista, agentes de aprehensión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lograron ubicar y detener a Lidia Silvia Cruz, quien ya se encuentra a disposición de las autoridades para enfrentar el proceso correspondiente.

La captura representa un avance importante en la investigación, aunque el caso todavía no está completamente cerrado.

Las autoridades deberán determinar el grado de participación de la detenida y esclarecer cómo operaba el supuesto esquema de venta fraudulenta de boletos para el Mundial.

Hasta ahora no se ha informado sobre una posible detención del hombre ni sobre su paradero. Las investigaciones continúan para determinar la totalidad de los hechos y ubicar a todas las personas que pudieran estar relacionadas con el presunto fraude.

Alertan sobre fraudes mundialistas

El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que existen alrededor de eventos de gran magnitud como el Mundial 2026, donde la alta demanda de boletos suele ser aprovechada por estafadores para ofrecer accesos inexistentes o falsificados.

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Las autoridades recomiendan adquirir entradas únicamente a través de los canales oficiales autorizados por la FIFA y verificar cualquier oferta que prometa accesos preferenciales, paquetes exclusivos o precios fuera de lo habitual, con el fin de evitar convertirse en víctima de fraude.