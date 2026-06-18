Aficionado de Uzbekistán se quejó del mal comportamiento de los colombianos en el estadio: Les lanzaron cerveza encima

Aficionado de Uzbekistán - Fotos: Capturas de pantalla de un TikTok tomado el 18 de junio del 2026

La victoria de la Selección Colombia ante Uzbekistán dejó una alegría inmensa para la hinchada tricolor, pero también abrió una conversación incómoda por el comportamiento de algunos aficionados en el Estadio Azteca. En TikTok, un seguidor uzbeko publicó un video en el que se quejó de que, durante el partido, desde las tribunas altas les habrían lanzado cerveza a los fanáticos asiáticos ubicados en zonas inferiores del escenario.

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Lo que faltaba. Mientras Colombia celebraba su regreso mundialista con un triunfo 3-1 ante Uzbekistán, en redes sociales empezó a circular una denuncia que dejó mal parados a algunos hinchas colombianos. En la publicación se lee la frase “Colombian fans no respect”, mientras se observa líquido cayendo desde una zona alta del estadio, aparentemente sobre varios aficionados ubicados más abajo.

El reclamo toma mayor relevancia porque Uzbekistán es un país de mayoría musulmana y, para muchos creyentes del islam, el alcohol está prohibido o es rechazado por motivos religiosos. Por eso, si efectivamente se trataba de cerveza, el hecho no solo sería una falta de respeto dentro del estadio, sino también una acción especialmente ofensiva para parte de los seguidores uzbekos.

La denuncia de un aficionado uzbeko en TikTok

El video fue publicado por el usuario identificado como archibaaaalt y rápidamente empezó a generar comentarios por la actitud de algunos asistentes al partido. Aunque no hay un pronunciamiento oficial ampliamente conocido de FIFA, autoridades del estadio o la Federación Colombiana de Fútbol sobre este caso puntual, la denuncia se suma a otras situaciones incómodas reportadas alrededor del compromiso.

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De hecho, talkSPORT informó que el exfutbolista y comentarista Warren Barton sufrió una herida en la cabeza tras ser impactado por una botella de cerveza durante el mismo partido entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Azteca. Según ese reporte, Barton terminó con una cortada en la frente, aunque se encontraba bien después del incidente.

Este tipo de comportamientos generan preocupación porque empañan una jornada que, desde lo deportivo, fue muy positiva para Colombia. La fiesta del fútbol permite cánticos, color, camisetas y celebración, pero no puede justificar lanzar líquidos, objetos o cualquier elemento desde una tribuna, mucho menos hacia otros aficionados.

Colombia ganó, pero la imagen de algunos hinchas dio de qué hablar

En la cancha, la Tricolor tuvo un debut ideal. Colombia venció 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, mientras que Abbosbek Fayzullaev marcó para el equipo asiático. The Guardian destacó que el resultado dejó a Colombia tomando el control inicial del Grupo K, especialmente después del empate entre Portugal y República Democrática del Congo.

Luis Díaz también fue una de las grandes figuras del partido. El País señaló que el guajiro marcó un gol, dio una asistencia y fue elegido como el mejor jugador del compromiso, en una noche que volvió a encender la ilusión de la hinchada colombiana.

Sin embargo, fuera del campo, estos videos abren una reflexión necesaria. No todos los hinchas colombianos estuvieron involucrados, y sería injusto generalizar a una afición completa por el comportamiento de algunos. Pero precisamente por eso, este tipo de escenas deben señalarse con claridad: acompañar a la Selección no puede convertirse en una excusa para incomodar, agredir o irrespetar a seguidores de otros países.

Se espera que, si las autoridades del estadio identifican comportamientos contrarios a las normas de convivencia, puedan tomar medidas para evitar que se repitan en los próximos partidos. Colombia arrancó el Mundial con buen fútbol y resultado, pero la hinchada también tiene un partido aparte: demostrar que puede hacerse sentir sin pasar por encima de los demás.