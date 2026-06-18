Nueva carta de “El Chapo” Guzmán: insiste en salir de EE. UU. y regresar a México

Desde una de las cárceles más seguras de Estados Unidos, “El Chapo” volvió a insistir en su traslado a México

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Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a dirigirse a las autoridades judiciales de Estados Unidos mediante una nueva carta fechada el 12 de junio y registrada el 18 de junio por la Oficina Pro Se de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

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En el documento, enviado desde la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, el exlíder del Cártel de Sinaloa insiste en que existieron irregularidades en el proceso que derivó en su condena y reitera su principal exigencia: ser trasladado nuevamente a México.

La nueva carta: cuestiona su sentencia

En la misiva, Guzmán solicita que su próximo proceso de apelación tome en cuenta lo que considera violaciones a sus derechos constitucionales y a las garantías judiciales durante su juicio. “En Estados Unidos he enfrentado muchas situaciones relacionadas con leyes que fueron quebrantadas en mi caso”, escribió.

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Asimismo, sostiene que existió una falta de pruebas suficientes para justificar la sentencia que recibió en 2019. “La violación a las leyes federales y la falta de evidencia derivaron en un veredicto judicial erróneo durante mi juicio”, señala el documento.

Al igual que en sus cartas anteriores, el narcotraficante insiste en que su extradición debe ser revisada y pide a las autoridades estadounidenses atender seriamente su solicitud de regresar a México. “Le agradezco al juez por tomar en serio mi petición de volver a México para recuperar mi libertad”, escribió.

Las cartas anteriores y sus exigencias

Esta nueva misiva se suma a la serie de cartas que Guzmán ha enviado durante 2026 a tribunales estadounidenses. En ellas ha denunciado presuntas violaciones a sus derechos, cuestionado la legalidad de su condena, alegado irregularidades en el juicio y solicitado mejores condiciones para mantener contacto con su familia.

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También ha insistido en ser trasladado a México, donde considera que debería resolverse su situación jurídica. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dado señales de modificar su situación penitenciaria.