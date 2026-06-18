Así está el camarógrafo que salió en ambulancia tras choque con Khusanov en el Colombia vs. Uzbekistán

El debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 dejó una victoria importante ante Uzbekistán, pero también una imagen que generó preocupación entre los aficionados: un camarógrafo tuvo que ser atendido y retirado en ambulancia después de un fuerte choque con Abdukodir Khusanov, defensor del equipo asiático, en una acción que ocurrió durante el primer tiempo del partido.

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El hecho se presentó sobre el minuto 33 o 34 del compromiso, cuando Khusanov y Luis Díaz disputaban una pelota cerca de la línea lateral. El jugador uzbeko terminó cometiendo una infracción sobre el extremo colombiano y, por la velocidad de la jugada, salió del campo e impactó contra uno de los camarógrafos que estaba ubicado a un costado de la cancha. Por esa acción, el defensor recibió tarjeta amarilla.

Aunque el partido continuó, la preocupación se trasladó inmediatamente a la zona donde estaba el trabajador audiovisual. Según reportaron medios internacionales, el camarógrafo requirió atención médica en el lugar y posteriormente fue retirado en ambulancia.

¿Cuál es el estado de salud del camarógrafo?

Hasta ahora, no hay un parte médico oficial público de la FIFA, de la organización del Mundial ni del medio para el que trabajaba el camarógrafo. Lo que se conoce, de acuerdo con los reportes disponibles, es que el trabajador fue atendido tras el impacto, tuvo que abandonar su puesto y fue trasladado para recibir atención médica.

Tropicana informó que el camarógrafo no ha sido identificado públicamente y que, según lo observado en las imágenes, habría sufrido aparentemente una lesión en una de sus piernas, razón por la que salió cojeando antes de ser remitido a atención médica. Sin embargo, este dato debe manejarse con prudencia, porque no corresponde a un diagnóstico oficial ni a un reporte clínico confirmado.

Lo cierto es que el golpe fue lo suficientemente fuerte como para detener momentáneamente la atención de quienes estaban cerca de la jugada. Medios como The Sun y The Scottish Sun también reseñaron que el camarógrafo “pareció” sufrir una lesión y que el alcance real de la afectación no había sido confirmado públicamente.

Colombia ganó, pero el accidente también dio de qué hablar

El incidente ocurrió en medio del partido que Colombia terminó ganando 3-1 ante Uzbekistán en el estadio Azteca. La Tricolor se impuso con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, mientras que Abbosbek Fayzullaev marcó el descuento del equipo asiático.

El choque con el camarógrafo generó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente por la fuerza con la que Khusanov terminó fuera del campo tras la disputa con Díaz. Varios usuarios expresaron preocupación por el estado del trabajador, mientras otros cuestionaron la entrada del defensor uzbeko, que terminó amonestado por la jugada.

Por ahora, la actualización más responsable es esta: el camarógrafo fue atendido, retirado en ambulancia y trasladado para valoración médica, pero no existe un parte oficial que confirme la gravedad de la lesión. Hasta que haya un reporte médico o institucional, cualquier información adicional sobre su estado debe tomarse con cautela.