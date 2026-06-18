Iván Cepeda no extraditará a alias ‘Mordisco’ si es presidente; acá las contundentes razones

Iván Cepeda volvió a dejar una frase que dio de qué hablar en plena campaña presidencial. En entrevista con Noticias RCN, en la tarde de este miércoles 17 de junio, el candidato se refirió a una de las preguntas más sensibles en materia de seguridad y justicia: qué pasaría con la extradición de alias Iván Mordisco en una eventual presidencia suya.

Y lejos de esquivar el tema, Cepeda aseguró que no descarta la extradición cuando se cumplan las condiciones legales, pero marcó una prioridad en el caso del jefe disidente: primero debe ser capturado, sometido a la justicia colombiana y responder ante las víctimas en el país.

Iván Cepeda en transmisión en vivo de su canal YouTube (@IvanCepedaCastro)

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“Si cumplen con las condiciones que plantean la Constitución y la ley y si esas personas están en poder de la justicia, por supuesto que habrá extradición. Respecto al señor Iván Mordisco, él tiene una deuda inmensa con este país y él es responsable de crímenes internacionales, como el atentado que hizo en una vía pública en el Cauca que le quitó la vida a 20 civiles. Ese señor debe ser capturado y sometido a la justicia colombiana y responder ante las víctimas. El señor Mordisco tiene la condición de un criminal de lesa humanidad”, dijo Cepeda en Noticias RCN.

Cepeda no cerró la puerta a la extradición, pero puso condiciones

El punto clave de su respuesta está en que Cepeda no negó la extradición como herramienta judicial. Lo que planteó fue que, antes de cualquier decisión de ese tipo, las autoridades deben perseguir a quienes no estén cumpliendo procesos de paz y llevarlos ante la justicia.

“Personas que no estén cumpliendo en procesos de paz, el primer deber de las autoridades es perseguirlas y llevarlas a la justicia. Ya veremos si hay delitos que tengan que ver con otros países u otras poblaciones, para tomar esas decisiones”, agregó.

El tema no es menor, porque alias Iván Mordisco se ha convertido en uno de los nombres más mencionados en el debate sobre seguridad. AP reportó que el ataque con explosivos en Cajibío, Cauca, fue atribuido por autoridades a una red vinculada a Iván Mordisco y a la estructura Jaime Martínez, en una acción que dejó 20 personas muertas y 36 heridas.

El caso Mordisco vuelve al centro de la campaña

La discusión llega en medio de una campaña marcada por la polarización y por choques fuertes alrededor de la seguridad, la paz y el tratamiento a los grupos armados. El País ha reportado que el atentado en la vía Panamericana fue uno de los ataques contra civiles más letales de la historia reciente del país y que fue atribuido a estructuras comandadas por alias Iván Mordisco.

Por eso, las declaraciones de Cepeda no pasaron de agache. En un país donde cada palabra sobre paz, justicia y extradición genera conversación, el candidato intentó marcar una línea: no se trata de proteger a Mordisco de la justicia internacional, sino de que primero responda en Colombia por las víctimas que dejó la violencia atribuida a su estructura.

El debate, claro está, apenas comienza. Porque en plena campaña, hablar de extradición no es solo hablar de tribunales: también es hablar de seguridad, de víctimas y del modelo de justicia que cada candidato quiere poner sobre la mesa.

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