La senadora Angélica Lozano confirmó su voto para las elecciones presidenciales: “Cepeda es mucho mejor que Abelardo”

La senadora del partido Alianza Verde Angélica Lozano confirmó en las últimas horas que votará por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. El anuncio lo hizo tan sólo unas horas después de que su pareja, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, confirmó su apoyo a Cepeda en un evento público.

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La decisión de Lozano ha despertado sorpresa en la opinión pública debido a que en las últimas semanas había hecho duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro y a sus simpatizantes, quienes en el pasado la han criticado a ella y a Claudia López con dureza.

“Voto el domingo pensando en la democracia y el interés general. No puedo subordinar mi voto a mi justificada molestia y reparos con Petro y muchos de sus afines. Cepeda es MUCHO mejor que Petro. Cepeda es MUCHO mejor que Abelardo", aseguró Lozano a través de un trino publicado en su cuenta oficial en la red social X.

Angélica Lozano explicó por qué no votará en blanco

Entre tanto, manifestó que respeta a los ciudadanos que libremente tomen la decisión de votar en blanco. Sin embargo, consideró que en este momento esa no es la mejor decisión frente a lo que se juega el país en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“Respeto el voto en blanco ciudadano. No lo ejerzo porque no me da igual que gane la extrema derecha y extermine lo que pienso, defiendo, en lo que creo y soy. Ojalá algún día mi candidato de primera vuelta pase a segunda vuelta y no tenga que elegir entre proyectos políticos que no son el mío”, concluyó Angélica Lozano.