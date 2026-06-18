Embajada de Estados Unidos lanza dura advertencia a sus ciudadanos en Colombia por posibles riesgos en segunda vuelta

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La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió recientemente una alerta para sus ciudadanos en Colombia por las segunda vuelta presidencial que se llevara a cabo el próximo domingo 21 de junio, advirtiendo sobre la posibilidad de protestas y actos violentos durante ese día. Según señalaron en un comunicado, esas situaciones podrían presentarse pese a que habrá un despliegue de seguridad a nivel nacional.

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Desde la entidad diplomático hicieron un llamado a evitar los puntos de manifestaciones, cumplir con las medidas anunciadas por autoridades locales, mantener un “alto nivel de vigilancia” y estar preparado para ”para refugiarse en el lugar donde se encuentre si se producen protestas prolongadas“.

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Advertencia sobre viajes al atlántico

Recientemente, el pasado 16 de junio, la Embajada también llamó la atención sobre la escalada de violencia en nueve municipios del Atlántico por los riesgos de seguridad que se presentan esta región del país. así pues, recomendaron no ir a Malambo, Baranoa, Sabana Larga, Polo Nuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabana Grande.

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Resalta que se ha identificado “un aumento de la delincuencia violenta, la extorsión y los asesinatos selectivos perpetrados por grupos armados ilegales”, en todos estos casos se registra un aumento drástico y por ello se insiste en no viajar “a esta zona por el momento”. Por eso, piden mantenerse alerta, incluso viajando en carreteras principales, pasar desapercibido y no exhibir “objetos de valor, como teléfonos, relojes caros o joyas”.