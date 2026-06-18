¿Benedetti buscará la alcaldía de Barranquilla con Petro como candidato a gobernar el Atlántico? el ministro aclaró rumores

En plena recta final del gobierno de Gustavo Petro, ya comienzan a surgir especulaciones y dudas sobre lo que harán algunos de sus funcionarios más mediáticos tras el fin del mandato. Entre ellos está el ministro del Interior, Armando Benedetti, de quien se ha dicho que buscaría llegar a la alcaldía de Barranquilla acompañado, incluso, de Petro como candidato a la gobernación del Atlántico.

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En entrevista con la revista Semana, le preguntaron al alto funcionario si era cierto que compartía esa aspiración con el jefe de Estado, a lo que Benedetti respondió de forma tajante. “Paja, ojalá fuera así, ganamos rápido. Pero eso es mentira. Es descartado, es una mentira”.

“Por ahora me voy a dedicar a ‘mamar gallo’, a quedarme callado, aprender a jugar golf. Siempre dije que iba a aprender a jugar golf cuando estuviera viejo, ya estoy viejo”, agregó el ministo, pero no descartó la posibilidad, que ya ha mencionado en otras ocasiones, de aspirar a la alcaldía de Barranquilla tras “quedarse quieto cuatro o seis meses”.

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“Después mirar cuales son las posibilidades reales de qué es lo que se puede hacer; y lo haríamos, pero lo que hay que hacer es que el nuevo gobierno llegue, gobierne, le vaya bien. Sea cual sea de los candidatos el que quede presidente, desearle lo mejor”, precisó, y aseguró que, en caso de que gane Abelardo de la Espriella, no obstaculizará su llegada a la Presidencia.

Finalmente, Benedetti aseguró que está dispuesto a hacer el empalme de su ministerio con quien llegue a asumir la cartera de forma cordial, y reiteró que se irá del cargo sin “fregar la vida”.