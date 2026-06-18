Extranjero señalado falsamente de abusar de una menor demandaría a la nación tras mensaje de Petro llamándolo “pedófilo”

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Tras la controversia del pasado fin de semana por el presunto caso de abuso por parte de un estadounidense a una menor de edad en la localidad de Usaquén, en Bogotá, que resultó ser falso, el extranjero señalado anunció múltiples medidas judiciales por las acusaciones que recibió. El jurista Fabio Humar, abogado del hombre, informó que estudia acciones legales contra la Nación por los mensajes del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.

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De acuerdo con lo que le reveló al medio Semana, su cliente le ha solicitado evaluar todas las vías jurídicas posibles para reparar el daño causado por las afirmaciones del mandatario, quien lo calificó como “pedófilo” y señaló públicamente cuando aún se estaban llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su presunta responsabilidad.

Cabe recordar que, tras dos días de averiguaciones, el hombre quedó libre al descartarse que estuviera incurriendo en una agresión sexual contra la niña vista por la comunidad o alguno de los otros dos menores que estaban en el apartamento. El ciudadano y su pareja estaban en un proceso de adopción de los tres menores, y durante esos días se encontraban en la fase de integración que implica un periodo de convivencia.

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El mensaje de Petro

El mismo día que se viralizó el supuesto abuso, el presidente Petro habló del suceso a través de su cuenta de X y calificó al hombre, originario de Texas, como un “pedófilo estadounidense”, además de vincularlo a sectores de ultraderecha del país norteamericano.

“Desde Miami solo hay la intención de convertirnos en un prostíbulo pervertido”, dijo también el mandatario, y afirmó que los extranjeros que vienen a Colombia con fines de explotación sexual pretenden “realizar lo que no pueden hacer en EEUU porque viven solitarios y reprimidos”. El jefe de estado aseguró que tales individuos buscan materializar sus “ansias sexuales” en “países que consideran inferiores y pobres”.

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Al dia siguiente, cuando comenzó a esclarecerse la situación, Petro se retractó de lo afirmando y dijo que el ciudadano estadounidense, aparentemente, no había abusado de la menor: “Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, queel ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”.

Sin embargo, Humar calificó ante el medio mencionado como “lamentable” que un presidente utilice su cuenta, la más poderosa del país, para juzgar a una persona y vulnerar su presunción de inocencia.