Alerta en Leticia por Jaguar herido que fue rescatado en la Universidad Nacional sede Amazonía: huyó de las instalaciones

El pasado martes, 16 de junio, se dio a conocer que un jaguar herido visto en las instalaciones de la Universidad Nacional sede Amazonia, en Leticia, fue rescatado por autoridades ambientales y llevado a un recinto veterinario para su valoración clínica. Sin embargo, el felino, que permaneció en Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpoamazonia, huyó recientemente del lugar y ha generado una alerta en la zona tanto para la comunidad como para los organismos de socorro.

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Se trata de un ejemplar de jaguar macho que pesa cerca de 110 kilogramos y presentaba señales de fatiga a causa de una infección en una de sus patas. Tras ser interceptado, el animal recibió tratamiento médico y fue dejado en el recinto de Corpoamazonia bajo observación constante por parte de expertos. En horas de la mañana de este jueves, 18 de junio, los profesionales del lugar vieron que el individuo ya no se encontraba en la zona de recuperación, por lo que llamaron la atención sobre el desconocimiento de su paradero.

Senadora Andrea Padilla lanzó advertencia

Fue la senadora Andrea Padilla quien confirmó la información a traves de sus redes sociales, afirmando que “esta mañana el recinto amaneció vacío”. La congresista advirtió que la fuga representa un riesgo por suceder en una zona urbana y residencial, por lo que se activó un comité de gestión de riesgo.

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“Dios quiera se adentre en la selva y no tenga ningún encuentro con humanos. Autoridades: no paren de buscarlo. Está situación evidencia la urgencia en la que venimos insistiendo desde hace más de tres años —a la que el Ministerio de Ambiente ha hecho oídos sordos— de cualificar las instalaciones de los centros de atención y valoración de fauna silvestre de las corporaciones autónomas regionales”, agregó Padilla.

Además, volvió a dirigirse al presidente Gustavo Petro, a quien señaló de decir “bobadas” por considerar poética la aparición del felino, y le pidió que “disponga de todos los medios para su búsqueda y puesta a salvo”. “¡Que no nos vayan a salir con la trágica paradoja de que el “gobierno de la vida” mató al jaguar!“, finalizó.