“De la Espriella viene a suprimir libertades ganadas”, Claudia López advirtió los riesgos si él gana la Presidencia

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La exalcaldesa de Bogotá Claudia López no solo reapareció este miércoles 17 de junio para anunciar su voto independiente por Iván Cepeda y Aída Quilcué en la segunda vuelta presidencial. También aprovechó el escenario para lanzar una de sus críticas más fuertes contra Abelardo de la Espriella, a quien presentó como un riesgo para las libertades, los derechos y la democracia en Colombia.

>>>(Lea: Claudia López oficializó su respaldo a Iván Cepeda, pero dejó una aclaración clave para segunda vuelta)<<<

El pronunciamiento se dio durante la reunión en la que López aclaró que su respaldo al candidato del Pacto Histórico no es una adhesión formal, sino un “voto independiente” basado en garantías políticas. Sin embargo, el tono más fuerte de su intervención llegó cuando se refirió directamente al proyecto político de De la Espriella.

López advirtió que, a su juicio, Colombia debe escoger entre un gobierno progresista “imperfecto”, pero sometido al control democrático, y lo que calificó como “la certeza de un autoritarismo clasista y violento como el que representa Abelardo de la Espriella”.

La frase marcó el tono de su mensaje. La exalcaldesa fue más allá y aseguró que De la Espriella y su movimiento no estarían buscando únicamente un periodo presidencial, sino un proyecto de poder de largo alcance.

“No, no, ellos no vienen por un período de gobierno. Ellos vienen por el poder, vienen para usar ese poder para construir una hegemonía autoritaria de derecha que elimine toda posibilidad progresista de cambio”, dijo López.

Claudia López habló de derechos, libertades y persecución

La exmandataria también señaló que esa supuesta “hegemonía autoritaria de derecha” buscaría, según ella, imponer restricciones contra sectores sociales y políticos que han defendido derechos en Colombia.

En su intervención, López afirmó que ese proyecto intentaría avanzar “por la fuerza de la violencia y de la persecución” hacia “la restricción de derechos fundamentales a las mujeres, a las minorías, a la oposición democrática, a las comunidades y a las organizaciones sociales”.

La exalcaldesa también sostuvo que, según su lectura política, De la Espriella buscaría afectar libertades ya conquistadas en Colombia. “Viene decidido, así lo ha dicho, a suprimir libertades ganadas con muchas luchas como la libertad de credo y religión, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización social”, señaló.

Estas declaraciones se producen en una segunda vuelta marcada por una fuerte distancia ideológica entre los dos candidatos. Mientras De la Espriella ha defendido una visión de reducción del Estado, libre mercado y seguridad como eje de gobierno, Cepeda ha planteado una agenda con mayor presencia estatal, redistribución y reformas sociales.

La ciudadanía estadounidense volvió al centro del debate

López también volvió sobre uno de los puntos que más ha agitado la campaña en los últimos días: la ciudadanía estadounidense de De la Espriella. Según la exalcaldesa, al obtener esa nacionalidad, el candidato habría jurado defender intereses de Estados Unidos, lo que para ella abre un debate sobre soberanía.

“Para obtener la ciudadanía estadounidense juró defender los intereses norteamericanos por encima y desconociendo los colombianos, ya entregó como candidato y entregaría como presidente la soberanía de Colombia al trumpismo”, afirmó.

Esa afirmación, por su carga política y jurídica, debe entenderse como una acusación de López dentro del debate electoral, no como una conclusión de autoridad competente.

La exalcaldesa cerró su intervención llamando a votar por Cepeda y Quilcué. “Porque no podemos dejarnos perder por el autoritarismo de esa nueva derecha nacional y global”, dijo. Luego remató con una frase dirigida a los indecisos: “Ante el autoritarismo violento no puede haber pasividad ni neutralidad”.

Con ese mensaje, López intentó convertir su respaldo a Cepeda en algo más que una decisión electoral. Su llamado fue presentado como una defensa de derechos, libertades y avances sociales frente a un proyecto político que, según ella, representa una amenaza autoritaria para el país.