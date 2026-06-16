Mindefensa lanzó una dura advertencia por caso de estadounidense señalado de presunto abuso a menor en Bogotá

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado a los colombianos a verificar la información antes de compartirla, luego de referirse al caso del ciudadano estadounidense que fue señalado de un presunto abuso contra un menor en Bogotá, pero cuya versión inicial fue descartada por las autoridades.

>>>(Lea: Se conoció testimonio del menor visto en balcón de Usaquén con extranjero que estaba en proceso de adoptarlo )<<<

El caso generó una fuerte reacción ciudadana en el sector de Chicó Navarra, en Usaquén, después de que vecinos alertaran a las autoridades por una situación que, según la primera versión difundida, involucraba a un menor de edad en un balcón. De acuerdo con reportes de las autoridades, el ciudadano fue inicialmente detenido luego de la denuncia comunitaria, pero las investigaciones preliminares apuntaron después a que el episodio habría sido malinterpretado.

En ese contexto, Sánchez utilizó el caso como ejemplo de los riesgos que puede generar la desinformación cuando se mueve más rápido que la verificación oficial.

“Esta amenaza tiene que ver con la desinformación que viaja muy rápido en las redes sociales, viaja más rápido que la verdad, que produce de alguna manera una paranoia colectiva”, afirmó el ministro.

Pedro Sánchez comparó el caso con una reacción colectiva por información no verificada

El jefe de la cartera de Defensa explicó que lo ocurrido en Bogotá muestra cómo una versión difundida sin suficiente contexto puede escalar rápidamente y poner en riesgo incluso la integridad de una persona.

“Lo que sucedió el día de ayer, donde una persona mencionó que un individuo norteamericano estaba supuestamente cometiendo actos de abuso sexual a un menor en un balcón. Y casi, digamos, casi lo iban a pinchar, lo iban a golpear a esa persona. Pero se trataba de otro caso”, señaló Sánchez.

El ministro añadió que, según la información conocida por las autoridades, no se trataba de un abuso, sino de una situación que “se trataba de un adulto con su pareja en un proceso de adopción de tres menores y donde no había ningún abuso. Pero ese tipo de desinformación genera ese tipo de reacciones”, agregó.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el caso y advirtió que las pruebas preliminares exoneraban al ciudadano estadounidense, pues la situación habría estado relacionada con la atención a un niño y no con un acto de abuso.

>>>(Vea: Ciudadano extranjero señalado por presunto abuso a menor en Usaquén quedó libre por falta de pruebas)<<<

Policía explicó por qué intervino en el lugar

Por su parte, el director de la Policía, general William Rincón, explicó que la actuación de los uniformados respondió a los llamados de auxilio de la comunidad.

“Nosotros actuamos siempre también por voces de auxilio. Recuerden que cuando una persona reclama o genera alguna situación de apoyo por el que está observando o duda sobre algo, pues llama a la Policía y esto es lo que sucede ayer”, dijo Rincón.

El oficial indicó que varias personas alertaron sobre un posible hecho contra un menor de edad y que, al llegar al lugar, había cerca de 200 ciudadanos en la zona. Por eso, las autoridades procedieron a poner el caso en conocimiento de la Fiscalía, especialmente por involucrar a niños, niñas y adolescentes.

El llamado de Sánchez, no obstante, fue más allá del caso puntual. El ministro pidió a la ciudadanía mantener la calma, acudir a canales oficiales y evitar que la emoción se imponga sobre la razón en escenarios donde una publicación o una denuncia viral puede detonar reacciones antes de que exista una verificación completa.

“Invitamos a todos los colombianos a que hagan uso responsable de todas las medidas de comunicación, que se enteren por los canales oficiales, que mantengamos la calma y que denunciemos cualquier acto que vaya en contra de la democracia”, concluyó.